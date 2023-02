Interesses público e privado

Da Redação



17/02/2023 | 06:00



Dezesseis dias após avalizarem a saída de São Caetano do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, sob alegação de que a cidade gastava muito dinheiro para seguir filiada à instituição, os vereadores aprovaram ontem pacote de benefícios para si próprios que custará R$ 3,6 milhões por ano. A farra com o dinheiro público inclui aumento de 45% nos salários, recebimento de 13º salário e direito a férias remuneradas com acréscimo de 1/3 dos vencimentos. Embora seja iniciativa do Legislativo, o aumento nas despesas recebeu a bênção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que transita nos bastidores da Câmara como os aviões voam em céu de brigadeiro – sem nenhum sobressalto.



A hipocrisia do prefeito e da maioria dos vereadores são-caetanenses, que aumentam os gastos que os beneficiam diretamente enquanto fazem discursos de austeridade quando se trata de segurar investimentos destinados à população, ficou muito evidente para a opinião pública, apesar das manobras do governo para tentar abafar a péssima repercussão – até mudança no secretariado José Auricchio Júnior promoveu ontem na vã e desesperada tentativa de deslocar o noticiário negativo da Câmara para algo positivo do Executivo. Não obteve sucesso, pois a indignação popular está aflorada, já que o município acabara de contingenciar R$ 83,7 milhões por causa de alegada crise financeira.



O eleitor são-caetanense, que no ano que vem voltará às urnas para preencher as agora 21 cadeiras do Legislativo e escolher o substituto de José Auricchio Júnior no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo, precisa memorizar os nomes dos vereadores que participaram das sessões de ontem. Os dos que votaram de acordo com os próprios interesses e, mais ainda, os dos que se posicionaram a favor dos interesses da população: Bruna Biondi (Psol), César Oliva (PSD) e Tite Campanella (Cidadania). Dos três, esse último foi o único governista que respeitou o sentimento da população – o que, diga-se, não é pouco nestes tempos em que se pensa mais no individual do que no coletivo.