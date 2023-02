Sob ameaça de queda, Portuguesa demite executivo de futebol Toninho Cecílio

16/02/2023 | 22:43



Sem vencer há cinco jogos e apontada como uma das candidatas ao rebaixamento dentro do Campeonato Paulista, a Portuguesa dá sinais de abatimento. A diretoria confirmou no começo da noite a demissão do executivo de futebol, Toninho Cecílio, ex-zagueiro do clube e do Palmeiras, entre tantos outros clubes.

No comunicado oficial, o clube assegurou que a decisão foi tomada em comum acordo. Toninho estava à frente do futebol da Lusa desde a Série A2 do Paulista do ano passado. Depois do acesso, não conseguiu desempenhar um bom papel na Copa Paulista e nem agora no Paulistão.

Há quem diga, agora, que ele nem deveria ter começado a temporada na frente do futebol da Lusa. Prova disso é que na última partida disputada no Canindé, a torcida protestou bastante contra Toninho Cecílio e o presidente Antonio Carlos Castanheira.

Após o empate por 1 a 1 com a Ferroviária, a Portuguesa segue na antepenúltima posição geral com apenas seis pontos, mesma pontuação do Ituano e um na frente da Ferroviária, com cinco. Restam apenas três jogos para o término da fase de classificação.

No próximo domingo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, depois recebe o São Bento no Canindé e sai diante do Mirassol. A expectativa é de que a Lusa precisa chegar aos 12 pontos, ou seja, somar pelo menos seis dos nove pontos que vai disputar para permanecer na elite em 2024. A Lusa voltou ao Paulistão ano passado quando conquistou o título paulista da Série A2, onde ficou por sete anos.