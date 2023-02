Ratinho recebe alta após cirurgia e brinca sobre repouso no aniversário

16/02/2023 | 20:25



Ratinho recebeu alta nesta quinta, 16, do hospital após uma cirurgia no joelho. O apresentador do SBT agradeceu os fãs pelas mensagens de carinho e apoio. Na quarta, 15, ele completou 67 anos.

"Em casa, me recuperando. Aqui, uma reunião online porque ainda preciso de repouso", escreveu em uma postagem no Instagram, no qual aparece sentado no sofá com o pé apoiado em uma cadeira de rodas.

"Deus abençoe sua recuperação, patrão", comentou Milene Pavorô, integrante do Programa do Ratinho. "Tudo passa e melhora, renova", desejou Geraldo Luís. Já Danilo Gentili disse que está "tudo dando certo".

Ratinho compartilhou uma publicação com recados e bilhetes de felicitações por conta do seu aniversário. "Ontem fiquei mais novo, de presente fui liberado pelos médicos para ficar de repouso na minha casa - olha que presentão né?", brincou o apresentador.

"Li todas as mensagens que recebi, compartilhei algumas aqui porque não dei conta de fazer o mesmo com todas. Não tem presente melhor do que o carinho da família, dos amigos e dos fãs que também os considero como amigos. Muito obrigado mesmo e Deus abençoe cada um de vocês", completou ele, dizendo que ganhou um bolo da equipe de sua rádio.

Visitas

Ainda nesta quinta, 16, Ratinho recebeu a visita de César Filho, apresentador do Hoje em Dia, na Record TV, e do amigo Waldir Oliveira, conhecido como Pelezão. Além disso, publicou o momento em que fazia uma chamada de vídeo com seu colega de emissora Celso Portiolli.