CPTM, EMTU e Metrô terão frota reduzida no feriado de Carnaval; veja como fica

Da Redação



16/02/2023 | 19:41



No período de Carnaval, entre o sábado (18) e a quarta-feira (22), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na circulação. A operação será monitorada e, se necessário, as empresas estarão prontas para colocar mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.



Nos quatro dias de Carnaval, a operação de trens da CPTM, que passa pelo Grande ABC, entre outros locais, funcionará como em um sábado, com intervalos um pouco maiores entre uma composição e outra e trens extras que podem ser colocados em circulação se necessário. As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU na Região Metropolitana vão operar na segunda-feira (20) também com tabela horária de sábado. Na terça-feira (21), o serviço será com base na programação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (22), a programação durante a manhã seguirá a tabela horária de domingo; a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço. A frota do Metrô, por outro lado, terá um aumento da normalmente utilizada aos finais de semana durante os quatro dias de Carnaval.