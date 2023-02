Renner: lucro líquido é de R$ 481,8 mi no 4º trimestre; alta de 15,9%

16/02/2023 | 19:12



A Lojas Renner apresentou lucro líquido de R$ 481,8 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 15,9% frente ao apresentado um ano antes. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 918,6 milhões, alta de 18,4%. A companhia apresentou ainda uma receita líquida de varejo de R$ 3,6 bilhões, uma queda de 0,2%.

Segundo a companhia, o quarto trimestre foi marcado "acontecimentos atípicos, que impactaram a performance das vendas do varejo". "Estes fatores vão desde as temperaturas mais baixas que o usual, no princípio do trimestre, até um menor fluxo, em razão das eleições e evento da Copa do Mundo FIFA. Aliado a isso, o cenário macroeconômico mais difícil, com pressão inflacionária e maior endividamento das famílias, tem afetado o poder de compra e hábito dos consumidores", escreveu a administração da companhia.

A empresa ainda menciona que a base de comparação do quarto trimestre de 2021 era elevada, com alta de 22% em relação ao ano anterior.

Realize

A companhia totalizava 5,8 milhões de cartões ativos ao final de 2022, que representaram 34,3% das vendas de varejo no trimestre, queda de 2,3 pontos porcentuais. A redução versus o quarto trimestre de 2021 deveu-se, principalmente, à maior competitividade do segmento de crédito.

As perdas líquidas no serviço de crédito, seguiram "impactadas de forma importante" e subiram de 2,8% da carteira total para 4,5%. A companhia credita esse efeito ao contexto macroeconômico mais difícil, de maior endividamento das famílias. O que resultou em maior provisionamento de perdas (dinheiro que a empresa separa para cobrir o que os clientes não pagaram). Os níveis de recuperação de crédito ficaram abaixo do esperado pela Renner.

Os créditos vencidos aumentaram versus o trimestre anterior, de 17,1% para 25,8% da carteira, refletindo, segundo a empresa, o cenário de inadimplência de mercado, que seguiu se deteriorando.

"Vale destacar que as novas safras já se mostram com boa qualidade, ainda que em volumes menores", complementa a Renner, n comunicado que acompanha o balanço.