Pai não vê Messi de volta ao Barcelona: 'Não falamos com Laporta e não há oferta'

16/02/2023 | 18:36



Jorge Messi, pai e agente do argentino Messi, ainda não chegou a um acordo sobre onde o filho jogará após junho, quando se encerra seu contrato com o Paris Saint-Germain. Após algumas rodadas de negociação, não houve acordo de renovação com o clube francês, o que abriria a possibilidade de um retorno ao Barcelona. Mas ele descartou a possibilidade nesta quinta-feira.

Ao desembarcar no aeroporto de Prat, em Barcelona, após nova rodada frustrada de negociações com o PSG, Jorge Messi foi cercado por jornalistas confiantes em novidades sobre um possível retorno do craque ao clube. O camisa 10 já deixou claro que voltará a morar na cidade onde passou muitos anos de vida. Mas a declaração frisava que seria após a aposentadoria.

"Acho que Messi não vai voltar ao Barcelona. As condições não são atendidas e não falamos com Laporta (Joan, presidente do clube", afirmou o pai do campeão mundial. O camisa 10 deixou o clube brigado com o dirigente e não aceitaria uma volta enquanto ele estivesse no clube. Por fim, Jorge ainda completa que "não há oferta" dos catalães.

Apesar da negativa, Jorge Messi deu uma declaração que deixou torcedores do time catalão esperançosos em ver La Pulga novamente desfilando com a camisa grená. O agente afirmou que no futebol "nada é impossível" e que "a vida dá muitas voltas."

Jorge Messi anda irritado com os dirigentes do PSG que não aceitam a oferta de renovação de contrato por mais duas temporadas, como foi o primeiro acordo, assinado em agosto de 2021. A ideia do PSG é segurar Messi por somente mais um ano.