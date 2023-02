Metrô e CPTM: Novas estações passam a aceitar pagamento com cartão de crédito e débito

16/02/2023 | 18:15



Mais estações do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passaram a aceitar pagamento com cartão de crédito e débito em catracas. Nesta semana, o recurso foi instalado na Barra Funda (Linha 7-Rubi), no Jabaquara (Linha 1-Azul), no Ipiranga (Linha 10-Turquesa) e na Consolação (Linha 2-Verde).

O objetivo é ampliar a possibilidade de pagamento por aproximação para 12 estações ainda em fevereiro. Além dos locais que receberam a melhoria nos últimos dias, o sistema também já está presente na Estação João Dias (Linha 9-Esmeralda) há mais de um ano.

As próximas estações que devem contar com a nova forma de pagamento serão Brás, Belém e Tatuapé, todas da Linha 3-Vermelha do Metrô. A lista completa dos locais que vão receber a melhoria ainda não foi divulgada.

O sistema de pagamento por aproximação integra um projeto piloto da Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo (Abasp), com apoio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A execução fica por conta da Autopass, empresa que também administra o cartão TOP.

O recurso opera em duas catracas por estação e aceita apenas pagamentos via NFC (Near Field Communication) - tecnologia também usada em cartões digitais. A alternativa permite que passageiros do transporte público paulista passem pela catraca utilizando cartões de débito e crédito (físicos ou digitais) das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

Caso o usuário do transporte coletivo tenha dúvidas se determinado cartão é ou não habilitado para o uso no pagamento via NFC, a orientação é contatar a operadora, ou mesmo a instituição financeira, para confirmar a funcionalidade.

De acordo com a Autopass, 12 estações do Metrô e da CPTM devem receber a tecnologia até o fim deste mês. "A relação completa será divulgada até o final de fevereiro, com a conclusão da instalação de todas", afirmou a empresa, em nota.

Veja quais estações já aceitam pagamento com cartão

João Dias, desde novembro de 2021

Barra Funda, desde 12 de fevereiro

Ipiranga, desde 14 de fevereiro

Consolação, desde 16 de fevereiro

Jabaquara, desde 16 de fevereiro

Confira quais estações devem receber sistema em breve

Brás

Belém

Tatuapé