Eduardo Tornaghi, galã de Dancin' Days, divulga poesia na internet e pede por contribuições no pix

16/02/2023 | 16:11



Os noveleiros de plantão com toda certeza lembram do ex-galã de novela Eduardo Tornaghi. Hoje aos 70 anos de idade, o ator conhecido por Dancin' Days usa as redes sociais para compartilhar a arte que produz.

Agora, como poeta, Eduardo promove encontros de leituras e recitais de poesia. Em sua biografia do Instagram, ele se define como um militante da arte, da educação, da gentileza e da lucidez; poeta, ator, locutor, palestrante e produtor cultural. Além disso, Eduardo pede, através das postagens no Instagram, pela colaboração dos seguidores, divulgando o número de seu pix.

Lembrando que o ator participou de 16 novelas e mais de 16 filmes. No entanto, desde 2016, Eduardo não é visto nas telinhas, quando fez sua última participação em Rock Story.