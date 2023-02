5 séries alto astral para maratonar durante o Carnaval

Tamara Sanches

Nem tudo se resume a fantasias e bloquinhos. Para quem passará o Carnaval em casa e busca um entretenimento, maratonar séries alto astral pode ser uma boa pedida. Confira cinco opções animadas para curtir durante o feriado.

1. The Good Place

A comédia conta a história de Eleanor Shellstrop, que morre e vai para um bom lugar, mas logo percebe que está lá por engano. Afinal, sua conduta durante a vida estava longe de ser um exemplo a seguir. Agora, ela precisa tomar cuidado para não ser descoberta. Espere reviravoltas, conexões humanas e um humor leve, em episódios de aproximadamente 20 minutos de duração. A série está disponível na Netflix.

2. Eu Nunca…

Se você gosta de acompanhar o universo teen, “Eu Nunca…” é uma ótima opção. A série foca a vida de Devi, uma adolescente norte-americana com ascendência indiana. Ser popular não é um de seus fortes, mas ela está disposta a mudar esta situação. Espere dar boas risadas e se apegar a personagens carismáticos e bem construídos. Também disponível na Netflix, a história é inspirada em momentos reais da atriz e comediante Mindy Kaling.

3. Friends

Clássico é clássico. Friends se passa em Nova York e retrata a história de seis amigos – três homens e três mulheres. Finalizada em 2004, a série já foi assistida mais de 100 bilhões de vezes ao redor do mundo. Para quem ainda não conhece este sucesso, o Carnaval pode ser uma boa oportunidade para começar a acompanhar as 10 temporadas e se divertir com o humor autêntico de cada personagem. A série está disponível no HBO Max.

4. Sex Education

Filho de uma sexóloga, Otis sabe tudo sobre o assunto – apenas na teoria. Mesmo ainda sendo virgem, o adolescente abre junto com Maeve uma clínica de saúde sexual para dar conselhos a outros estudantes da escola, que vivem diversos dilemas e descobertas. Esta série britânica de comédia dramática não economiza em cenas quentes e aborda assuntos delicados com responsabilidade. A produção está disponível na Netflix.

5. Two and a Half Men

A vida do solteiro e bem-sucedido Charlie estava ótima. Porém, sua rotina muda completamente quando ele passa a conviver debaixo do mesmo teto com seu irmão divorciado e seu sobrinho. A partir daí, eles precisam aprender a viver juntos e, aos poucos, conseguem tornar essa jornada divertida. É possível assistir à série tanto no Amazon Prime Video quanto no HBO Max.