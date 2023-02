Vereadores de São Caetano aprovam aumento de quase 45% no próprio salário

Artur Rodrigues



16/02/2023 | 14:12



Os vereadores de São Caetano aprovaram, na manhã desta quinta-feira (16), os projetos que garantem aumento de salário aos parlamentares da próxima legislatura, além de subsídio de 13º, férias remuneradas e o aumento de 19 para 21 cadeiras no Legislativo. A votação aconteceu em duas sessões extraordinárias.

Agora, o subsídio de salário passa dos atuais R$ 10.021,17 para R$ 14.500,00, quase 45% a mais. A alteração foi aprovada com 14 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção. Os vereadores Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres por + Direitos (Psol), César Oliva (PSD) e Tite Campanella votaram contra, enquanto Thai Spinello (Novo) se absteve. Na votação para o aumento do número de vereadores, os três votos contrários se repetiram, contra 15 favoráveis.

Somente com valores nominais, o impacto financeiro nos cofres do Legislativo de São Caetano com o subsídio de salário e o 13° será de pelo menos R$ 1,2 milhão anual. O aumento das cadeiras, somado ao subsídio e 13º, custará R$ 3.654.000,00 aos cofres do Legislativo, o que representa um aumento de 59,9% do valor gasto na atual legislatura.

