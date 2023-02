Marcos Pasquim revela que já ficou excitado durante gravação em cena de sexo: - Me perdi completamente e a coisa saiu do controle

16/02/2023 | 14:10



Marcos Pasquim contou uma situação embaraçosa que aconteceu tempos atrás, durante as gravações da minissérie O Quinto dos Infernos, em 2002. Durante uma entrevista à Patrícia Kogut, o ator revelou que ficou excitado em uma das cenas de sexo do seu personagem.

- Cena de sexo é sempre algo muito delicado. Tem que ter muita conversa antes com a parceira que vai atuar com você. Essa especificamente ocorreu com uma figurante que interpretava uma escrava que se envolvia com Dom Pedro [meu personagem], disse.

Pasquim então contou como tudo aconteceu:

- Eu estava nu, ela em cima de mim. Eu estava falando o texto, e ela começou a passar o joelho em mim. De repente, me perdi completamente e a coisa saiu do controle. Muita gente acha que cena de sexo é chegar, se deitar e aproveitar. Não é assim. É muito complicado. Tem umas 30 pessoas olhando pra você nu. A sua cabeça está focada no texto e em tudo o que acontece em volta.

Vida amorosa

Namorando há cerca de dois anos a atriz e produtora Karla Nogueira, o ator falou que está muito feliz:

- A gente namorou anos atrás, logo que eu cheguei ao Rio, e a vida acabou nos separando. Tivemos nossos casamentos depois disso e, após tanto tempo, voltamos a nos encontrar. Estamos muito felizes.