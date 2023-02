Sindicato realiza assembleia com funcionários e pede novo plano de recuperação da Pan

Luana Mello



16/02/2023 | 13:31



O Sindicato da Alimentação de São Paulo realizou uma assembleia com os funcionários da Pan em São Caetano, na manhã desta quinta-feira (16), para discutir sobre o pedido de autofalência apresentado pela empresa nesta semana. A fábrica de chocolates já estava em recuperação judicial desde março de 2021 e possui uma dívida de R$ 260 milhões entre tributos estaduais e outros credores.

Segundo Roberval Pedrosa, advogado do sindicato, a ideia do encontro foi esclarecer a situação da empresa aos funcionários. Ao todo, a Pan ainda possui 52 trabalhadores ativos no Grande ABC. Ele disse ter enviado à Justiça uma petição pedindo um novo plano de recuperação para a empresa. “Estamos averiguando a situação, se é possível que seja apresentada uma nova solução evitando a ‘quebra’ da fábrica. Somos favoráveis à concessão de um novo prazo para isso, ouvindo os credores, que podem ajudar a decidir algo nesse sentido”, disse.

NEGOCIAÇÕES DE VENDA E PEDIDOS EM RISCO

O imbróglio envolvendo a Pan, que já existe há 88 anos e ficou conhecida pelos ‘cigarrinhos’ e moedas de chocolate, acontece em meio a uma negociação junto a uma grande empresa do setor de chocolates. A gigante do segmento teria interesse em comprar a Pan, segundo o advogado Alvadir Fachin, que representa a empresa sul-caetanense.

De origem familiar, a fábrica já havia ‘trocado’ de donos em 2016, quando foi adquirida pelo Grupo Benetti Brasil Participações. Caso a Justiça faça o acolhimento do pedido de autofalência, a Pan será a segunda grande marca conhecida a deixar São Caetano. Além dela, a sede da Via Varejo - controladora das Casas Bahia - se transferiu para capital paulista.

Do total da dívida, a maior parte - R$ 182,8 milhões - é devido a tributos estaduais. A empresa diz que a Secretaria da Fazenda do Estado teria recusado todas as propostas de acordo, o que inviabilizou a recuperação judicial por parte da Pan. A PGE (Procuradoria Geral do Estado), por outro lado, desmentiu essa versão e informou que "não há pedido formal de parcelamento ou transação dos débitos".

Ainda ao longo desta semana, o Diário apurou que o Carrefour teria feito um pedido para abastecer 67 unidades da rede com produtos da Pan para a Páscoa. A encomenda geraria R$ 300 mil à empresa. Por conta do atual cenário, no entanto, essa solicitação pode não ser entregue.

