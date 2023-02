Conte se afasta do Tottenham para se recuperar de operação: 'Fui impaciente'

16/02/2023 | 13:40



Após a derrota por 1 a 0 para o Milan na Liga dos Campeões, o técnico Antonio Conte comunicou que não estará no banco de reservas durante os próximos compromissos do Tottenham. Ele permaneceu na Itália, onde a partida contra os milanistas foi disputada, para dar sequência à recuperação da operação que realizou há duas semanas para retirar a vesícula. Em publicação no Instagram, disse que foi impaciente e voltou a trabalhar enquanto deveria estar descansando, contrariando as ordens médicas.

"O meu sentido de responsabilidade para com o clube, os jogadores, o staff e os torcedores levou-me a antecipar o regresso ao banco. Infelizmente, desvalorizei a operação, que não foi corriqueira, mas de emergência. O meu corpo ressentiu-se da minha impaciência e agora sou forçado a parar até a total recuperação. Quem me conhece sabe como isto me pesa, mas é necessário", escreveu o treinador italiano nesta quinta-feira.

Conte foi operado no dia 1º de fevereiro, em Turim, e foi orientado pelos médicos a repousar por 15 dias. Não esteve presente na vitória por 1 a 0 para o Manchester City, mas voltou para a área técnica no último sábado, dia 11, quando o Tottenham perdeu por 4 a 1 para o Leicester. Em seguida, foi para Milão e comandou a equipe durante a derrota para o time da casa.

Como estava na Itália, aproveitou para ir a Turim realizar uma consulta de pós-operatório e ouviu que deveria parar imediatamente. Por isso, ficou na cidade italiana junto com a família. Antes do duelo com o Milan, o treinador já havia afirmado que não seguiu as orientações médicas. Sem previsão para o retorno de Conte, o Tottenham será comandado interinamente por Cristian Stellini.

Quinto colocado do Campeonato Inglês, com 39 pontos, o time vive uma temporada de oscilações e tem sofrido cobranças da torcida. Um dos alvos é o brasileiro Richarlison, que teve um bom início de temporada, após ser contratado junto ao Everton, mas caiu de rendimento e perdeu espaço no time titular.