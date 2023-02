É muito cedo para dizer quanto o Fed deve elevar os juros em março, diz dirigente

16/02/2023 | 13:37



A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Cleveland, Loretta Mester, afirmou, nesta quinta-feira, 16, que ainda é muito cedo para definir a dimensão do aumento de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), em março. Mas ela disse que o banco central ainda não está decidido a aumentar as taxas em 25 pontos-base nas próximas reuniões de política monetária.

"Nem sempre será 25 pontos-base", disse Loretta, durante uma sessão de perguntas e respostas em uma conferência em Sarasota, Flórida. "Como mostramos, quando a economia pede, podemos mova-se mais rápido. E podemos fazer aumentos maiores em qualquer reunião específica."

Ela comentou ainda que a demanda não está enfraquecendo no ritmo esperado. Segundo ela, na reunião de fevereiro, havia argumento forte suficiente para subir juros em 50 pontos-base.