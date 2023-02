China volta a criticar EUA por resposta à invasão de balão chinês

16/02/2023 | 13:23



O parlamento chinês acusou os Estados Unidos de passar por cima de outras nações depois que os EUA aprovaram uma medida condenando a invasão de um suposto balão espião chinês no espaço aéreo do país. A declaração emitida nesta quinta-feira, 16, pelo Comitê de Relações Exteriores do Congresso Nacional do Povo chinês repetiu a alegação de Pequim de que o balão era um dirigível civil não tripulado de finalidades meteorológicas.

A resposta já havia sido rejeitada pelos EUA, que citaram a rota de voo do balão e sua carga de equipamentos de vigilância.

Embora a China tenha expressado pesar pelo abate do balão, no dia 4 de fevereiro, o país endureceu sua retórica, em mais um sinal de como as relações entre os lados se deterioraram nos últimos anos.

Na quarta-feira, o Ministério de Relações Exteriores chinês disse que tomará medidas contra entidades americanas, mas não deu detalhes. Vários departamentos do governo chinês emitiram protestos diários sobre como os EUA lidaram com a questão do balão, acusando o país de exagerar e violar o "espírito da lei internacional".