Rihanna rebate crítica de seguidor após comentário sobre filho com A$AP Rocky: Apenas mantenha suas patinhas longe dele

Rihanna decidiu que não vai aceitar críticas e está se mostrando um mamãe leoa! A cantora bombou na web depois de compartilhar fotos com seu primeiro filho para a Vogue britânica, mas o que chamou a atenção das fãs foi a legenda do post:

Meu filho é tão fine, não me importo!

Nos Estados Unidos, a gíria fine é comumente usada para descrever uma pessoa atraente ou bonita. O uso feito pela cantora incomodou alguns internautas que chegaram a tentar corrigir RiRi:

Está mais para fofo ou adorável, já que ele não é um homem adulto.

Mas a cantora não levou desaforo para casa e respondeu:

Você apenas mantenha suas patinhas de cougar longe dele e estamos bem!

Para contextualizar, o termo cougar se refere à mulheres de meia idade que têm preferências românticas por homens mais jovens e normalmente é usado com uma conotação negativa.

Outro seguidor ainda questionou:

Quem chama um bebê de fine?

A mãe dele, respondeu a artista.

E mostrando que é uma mãezona leoa mesmo, Rihanna conversou com a Vogue britânica sobre maternidade e seu relacionamento com A$AP Rocky. No bate-papo, a cantora confessou que considera o rapper o seu melhor amigo graças a primeira gravidez.

- Tudo muda quando você tem um bebê, nós ficamos ainda mais próximos.

RiRi também contou que o pequeno tem um relacionamento muito próximo com o pai e está sempre buscando validação de A$AP Rocky, mesmo com apenas nove meses de vida.

E se você é um dos fãs da Rihanna que está esperando a cantora lançar um novo álbum há muitos anos, saiba que ela não está ignorando os pedidos! Na conversa, a cantora revelou que o projeto Anti lançado em 2016 é sem dúvidas o seu melhor trabalho e repetir o feito parece mais fácil do que realmente é.

- Em retrospectiva, é o meu álbum mais brilhante. Eu digo isso porque na época eu não percebi. Mas sempre senti que esse foi o álbum mais coeso que eu já fiz.

Querendo entregar nada mais do que perfeição aos seus fãs tão devotos, Rihanna contou algo que a fez demorar mais do que ela esperava foi a pressão que a mídia e ela colocavam para lançar músicas boas.

- Tem essa pressão que eu mesma coloco em mim. Se não for melhor [que Anti] então nem vale a pena.

Porém, com o tempo, a cantora notou que isso a estava impedindo de dar continuidade aos seus projetos e declarou:

- É tóxico e não é o jeito certo de olhar para a música porque música é um espaço para criar, e você pode criar o que quiser. Não precisa estar em algum tipo de escala. Precisa apenas ser algo que te faz sentir bem. Pode ser apenas uma música que eu goste. Poderia ser simples assim. Então eu percebi que se eu ficasse esperando até que parecesse certo, perfeito e melhor, poderia esperar para sempre e talvez nunca acontecesse, e eu não quero isso. Então eu quero brincar, e por brincar, eu digo que tenho ideias na minha cabeça, mas ainda não posso falar sobre elas. Eu quero que saia este ano, seria ridículo se isso não acontecesse.

E não dá para mentir: se ela se apresentou com perfeição durante o intervalo do Super Bowl mesmo grávida, lançar um novo álbum não deve ser muito difícil, né?

Mas quer saber qual pode ter sido o segredo dela ter ido tão bem na apresentação? A casa chiquérrima e cara que ela ficou hospedada por seis noites antes do evento!

Segundo informações do site norte-americano TMZ, apesar de não ter recebido cachê pelo show, ela tirou o escorpião do bolso e gastou cerca de meio milhão de dólares, algo próximo a dois bilhões de reais, para alugar uma casa com cinco quartos, duas salas de estar, uma academia e um escritório privativos. O local ainda conta com uma piscina, uma quadra de pickleball e uma área de bar.

Que chique, né?