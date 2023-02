Jornal desenterra publicação antiga de Meghan Markle comentando casamento de Kate Middleton e Príncipe William

16/02/2023 | 13:11



Publicações antigas, quando desenterradas, quase sempre trazem problemas para seus autores. Não foi diferente com Meghan Markle. O jornal Daily Mail conseguiu encontrar uma publicação feita pela atriz em um antigo blog, que foi desativado quando ela se casou com Príncipe Harry.

No site The Tig, a Duquesa de Sussex fazia publicações sobre dicas de viagem, maquiagem, entrevistas com amigas famosas, textos sobre filantropia, feminismo e outras questões de seu mundo. Em um desses posts, no entanto, ela decidiu escrever sobre o casamento de Príncipe William e Kate Middleton.

O tal famoso post caiu como uma bomba para os leitores ingleses, principalmente porque algumas pessoas usaram o texto para rebater o argumento de Meghan de que não conhecia a família real antes de se relacionar com Harry.

Na publicação especificamente, Markle debateu sobre o sonho feminino de se tornar uma princesa. O texto foi publicado cerca de dois anos antes da atriz conhecer o filho mais novo de Diana.

Mulheres adultas parecem reter essa fantasia infantil. Basta olhar para a pompa e circunstância em torno do casamento real e as conversas intermináveis â??â??sobre a princesa Kate, escreveu ela.

Eita! Será que a família real vai comentar o antigo post da duquesa?