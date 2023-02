Carnaval: 6 dicas manter a segurança do seu celular

Da Redação

Do 33Giga



16/02/2023 | 12:55



O carnaval sempre é uma época de diversão que reúne muitas pessoas, seja para acompanhar blocos de rua, ou em grandes estádios nos desfiles das escolas de samba. Em qualquer caso, a grande aglomeração sempre gera uma preocupação para os foliões: a questão da segurança, especialmente do celular, em caso de furtos ou roubos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Apenas em São Paulo, um celular é roubado a cada cinco minutos, a média é apontada segundo os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os crimes que envolvem a limpeza de contas bancárias, aplicação de golpes e invasão de perfis sociais, é a grande preocupação de quem curtirá o carnaval.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Pensando nisso, Marcos Augusto, Diretor de Tecnologia da Nomo, startup de telecom 100% digital que visa ser uma alternativa às operadoras tradicionais, desburocratizar o setor e oferecer uma experiência humanizada e prática, separou algumas das principais dicas para proteger a privacidade e a segurança do celular durante o carnaval.

Ative o PIN de segurança do chip do celular

Isso dificulta que alguém use o número em outro aparelho, evitando que receba SMS com verificação em duas etapas e assim, acessando redes sociais, e-mails, contas bancárias e diversos outros aplicativos que normalmente pedem a verificação.

O PIN de segurança é normalmente encontrado no envelope onde fica o cartão SIM, por isso, é importante não jogar fora antes de anotar o código numérico e guardar em um lugar de fácil acesso e seguro. Caso tenha jogado o plástico fora, existe a opção de entrar em contato com a operadora e solicitar o PIN.

Utilize um e-mail secundário

Ele serve para recuperação de senhas de aplicativos críticos, ao invés de usar o mesmo e-mail vinculado ao seu celular. Mantenha esse e-mail acessível apenas em seu computador, assim, caso o celular seja furtado ou roubado, não será possível alterar senhas de aplicativos sensíveis através do e-mail, facilitando o bloqueio de contas bancárias, por exemplo, antes que haja movimentação.

Essa é uma dica relativamente simples, mas que faz muita diferença para quem tem o celular furtado ou roubado.

Considere ter um segundo celular

Se você já tem ou tiver condições financeiras, é uma boa ideia. Ele deve ficar apenas em casa para usar com aplicativos críticos. Nesse caso, o aparelho reserva pode conter a sua conta principal bancária, enquanto o aparelho que você utilizará na rua, terá apenas uma conta com o valor que será utilizado no dia.

Também é possível deixar o e-mail secundário nesse aparelho que fica em casa, evitando, assim, a possibilidade de que consigam acessar e movimentar dinheiro da sua conta bancária principal ou seus aplicativos pessoais.

Apague aplicativos de banco e e-mail do seu celular antes de sair

Se não houver um segundo celular, apague aplicativos de banco e e-mail do seu celular antes de sair. Embora isso possa ser incômodo, é uma medida importante para proteger suas informações confidenciais caso o seu aparelho seja perdido ou roubado.

Configure “Encontre Meu Dispositivo” no caso do Android ou o “Busque meu iPhone” no caso do iOS

Com essas funcionalidades configuradas no seu aparelho, você consegue acessá-los remotamente de outro aparelho ou computador com a conta Google, ou iCloud, respectivamente, e identificar onde está o aparelho, solicitar bloqueio e até mesmo apagar os dados do dispositivo.

Faça um B.O em caso de perda ou furto do aparelho

Com um BO, a polícia e a operadora do celular conseguem colocar o IMEI do aparelho em uma lista de bloqueio, onde a maioria das operadoras consulta antes de ativar um número. Essa ação mitigará as chances de o aparelho ser utilizado com outros chips. Para achar o número do IMEI do celular, você pode procurar na caixa do aparelho ou digitar *#06# em ligações.