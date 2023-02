Ana Maria Braga brinca que não consegue ter o molejo de Xurrasco: Me falta o instrumento que ele tem na parte de baixo

16/02/2023 | 12:11



Não é novidade que Ana Maria Braga vive alegrando as manhãs do povo brasileiro, não é mesmo? Com piadas bem-humoradas, gafes, ou frases de duplo sentido, ela não poupa entretenimento. Na manhã desta quinta-feira, dia 16, não foi diferente. Enquanto assistia aos vídeos do influenciador digital Xurrasco dançando na web, a apresentadora do Mais Você explicou o motivo de não ter o mesmo molejo e levou o público ao riso.

- Você arrisca, Ana? Cabelo loiro você já tem, perguntou a repórter Juliane Massaoka, que estava conversando com a loira.

E ela respondeu:

- Não! Me falta aquele instrumento que ele tem na parte de baixo ali [risos], fazendo referência às partes intimas do influenciador.

Em seguida, Braga tentou justificar:

- Não é que falta. Não tenho o molejo que ele tem com facilidade. Não parece que tem uma mola [no quadril]? É igual carro. Tem carro que possui um amortecedor legal e tem carro que é duro. Esse rapaz é o modelo de última geração [risos].