Lexa relembra queda na Sapucaí e abre o coração sobre Mc Guimê: - Eu vivo chorando de saudade

16/02/2023 | 12:10



Lexa está com tudo! Ainda mais agora, que o Carnaval está batendo na porta. E nesta quinta-feira, dia 16, a cantora falou sobre a vida durante sua participação no Encontro, relembrando uma situação difícil de sua carreira, quando caiu enquanto desfilava na Sapucaí. A esposa de Mc Guimê escorregou no Carnaval de 2020. Patrícia Poeta comentou sobre o tombo de Mileide Mihaile e a funkeira revelou segredos para não cair de novo:

- Foi um escorregãozinho ali, levantei rápido. Ó levantei e já voltei a sambar. Acho que várias rainhas já caíram, o que a gente faz, eu pelo menos levo fita antiderrapante, eu boto embaixo da minha sandália. A gente arranha com faca, com um monte de coisa aí deixa mais preparado. Sabe aquela faixa que tem, amarela? Aquilo ali vira tipo óleo, escorregadio, quando cai a água naquela faixa ali, no meio da Sapucaí, pisou ali, aquilo vira sabão, foi ali que eu caí.

Mas ela não pretende que isso aconteça novamente. Mostrando como está preparada para o desfile deste ano, Lexa sambou um pouco e encantou o público.

Acompanhando o amado...

Lexa também falou sobre BBB23, é claro! Ela tem acompanhado de pertinho a participação de Mc Guimê e, durante o bate-papo, abriu o coração sobre como está se sentindo nesse momento diferente do casamento. Para começar, a funkeira revelou que não sabia que o amado estaria na casa mais vigiada do país até voltarem depois de passarem pouco tempo separados:

- Eu sinto que sou a 23ª participante. Eu ando com o Globoplay no meu telefone, toda hora assistindo, eu vivo chorando de saudade, ontem eu vi ele chorando de saudade, aí eu já choro também. Mas eu quero que ele fique lá, porque a galera fala: Ah a gente tira ele de lá para você. Não precisa não, pode deixar ele lá. Eu já estou um tempo meio distante, quando a gente voltou ele me contou [que ia para o BBB].

Mostrando que está sempre por dentro do que está rolando no reality, Lexa se emocionou com os vídeos do rapper falando dela:

- Estou com o coração apertado e ele fala tão bem de mim lá dentro, com tanto amor, tanto carinho. O coração aperta, é o amor da minha vida.

Tati Machado surpreendeu a cantora e trouxe um totem de papelão do Mc Guimê para Lexa matar as saudades. A artista aproveitou para abraçar e beijar a réplica do amado, se declarando para ele:

- Eu estou muito orgulhosa dele, desse homem gentil, carinhoso, resiliente, inteligente, que respeita o limite das pessoas. E jogador, que ele foi para jogar.