Onde ficar em Barcelona – Dicas de hotéis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



16/02/2023 | 11:55



A tarefa de escolher onde ficar em Barcelona pode gerar uma série de dúvidas, já que a cidade tem uma ótima infraestrutura hoteleira. Neste post, separamos 10 recomendações ideais para quem quer aproveitar o destino em uma acomodação bacana.

Onde ficar em Barcelona

Os hotéis em Barcelona recomendados são:

Sixtytwo Hotel

Baseado em um prédio do século 19, o Sixtytwo Hotel fica na famosa avenida Passeig de Gràcia. O empreendimento está situado entre as icônicas Casas Milá e Batlló, de Gaudi.

—

Hotel America Barcelona

Também próximo às Casas Milá e Batlló, o Hotel America Barcelona é ideal para quem curte ambientes com uma pegada mais moderna. O local tem apartamentos amplos, bem equipados e com piso de madeira.

—

Ohla Eixample

A piscina ao ar livre com vista para a cidade é um dos principiais atrativos do Ohla Eixample. O hotel também tem quartos luxuosos e abriga um restaurante com estrela Michelin.

—

Hotel Boutique Mirlo Barcelona

A 2 quilômetros de distância do Parque Güell, o Hotel Boutique Mirlo Barcelona tem piscina, restaurante e spa. O local conta com ambientes claros, bem decorados e muito limpos.

—

Nobu Hotel Barcelona

Indicado para viajantes que buscam luxo e sofisticação, o Nobu Hotel Barcelona oferece conforto, lazer e gastronomia refinada. Ali, o grande destaque fica por conta do restaurante, que serve pratos do famoso chef Nobu Matsuhisa.

—

Ocean Drive Barcelona

Terraço, piscina ao ar livre e restaurante são alguns dos atrativos do Ocean Drive Barcelona. Quem se hospeda no hotel tem acesso ao Urquinaona Holmes Place Gym, a 800 metros do complexo.

—

Hotel Casa Sagnier

Com um estilo que mescla conceitos clássicos a decorações contemporâneas, o Hotel Casa Sagnier tem restaurante, bar, sauna e um charmoso terraço. O local fica próximo a atrações como La Pedrera e Casa Batlló.

—

Monument Hotel

O Monument Hotel é uma opção luxuosa para quem ainda não sabe onde ficar em Barcelona. O empreendimento ocupa a casa de Enric Batlló, uma joia arquitetônica do século 19.

—

The Barcelona EDITION

Com um visual diferenciado, o The Barcelona EDITION chama atenção de quem passa pelo centro histórico da cidade. O cinco estrelas tem quartos espaçosos, bar, restaurante, piscina ao ar livre e terraço.

—

W Barcelona

Localizado em um prédio em formato de vela, o W Barcelona fica bem ao lado da Praia da Barceloneta. Spa, bar, piscina com borda infinita e restaurante gourmet são algumas das atrações.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe onde ficar em Barcelona, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.