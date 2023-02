Michelle Bolsonaro assume presidência do PL Mulher

16/02/2023 | 11:47



O Partido Liberal (PL) confirmou nesta quarta-feira, 15, o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como a nova presidente do PL Mulher, núcleo da sigla focado em incentivar candidaturas femininas e discutir políticas favoráveis às mulheres.

O anúncio, publicada nas redes sociais do partido, afirma que a nomeação de Michelle tem o objetivo de incentivar a continuidade das mulheres como "protagonistas na política". Uma das funções da ex-primeira-dama será realizar viagens ao redor do País em busca de novas candidaturas.

"Para que as mulheres continuem sendo protagonistas na política, nosso Presidente Valdemar Costa Neto anunciou o nome da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) para a presidência nacional do PL Mulher. 'A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades', declarou Michelle no anúncio.

Como mostrou o Estadão, a legenda decidiu que a ex-primeira-dama vai receber o mesmo salário de um deputado federal (R$ 33.763), mas o pagamento só começará a ser feito depois de março, se o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorizar um novo desbloqueio parcial das contas do partido.

Antes de assumir o posto, Michelle já intensificou sua atuação política nas redes sociais e tem participado de eventos políticos representando o marido. Além de postar fotos de Bolsonaro, ela até entrou no debate sobre o Banco Central e a taxa de juros.

Durante disputa pela presidência do Senado Federal, a ex-primeira-dama retornou de sua viagem aos Estados Unidos para articular votos para a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN). Marinho perdeu a disputa e Rodrigo Pacheco foi reeleito por 49 votos contra 32.