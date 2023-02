Plataforma oferece linhas de crédito para as empresas

Da Redação



16/02/2023 | 11:03



Para ajudar os empreendedores a encontrarem a linha de crédito ideal para seus empreendimentos, a Prefeitura de Santo André lançou ontem o programa “Mais Crédito Empreendedor”, que consiste em um portal com um portfólio de oportunidades de linhas de crédito disponibilizadas por instituições públicas e privadas e também pelo Banco do Povo. O espaço virtual conta ainda com dicas para o uso consciente do crédito, compiladas pelo Sebrae.

O acesso à lista de instituições é feito por meio do Portal do Empreendedor, no site da Prefeitura, ou através do endereço http:bit.ly/CreditoSantoAndre.

“Esse programa tem a missão de facilitar a vida do empreendedor, colocando em um único canal as informações sobre as diversas linhas de crédito disponíveis para ele. O Mais Crédito traz, além do Banco do Povo, opções de instituições que utilizam recursos governamentais e também que atuam com recursos privados, com informações sobre linhas para vários segmentos. Pode ser para microempreendedores, para grandes empresas, ou até recursos destinados à exportação”, explica o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

A trajetória de Rodrigo de Camargo Bauer, proprietário da empresa Rofix, que comercializa parafusos e ferramentas em uma unidade localizada em Utinga, é um exemplo da importância do acesso ao crédito, tanto para apoiar a empresa em um momento difícil, quanto para alavancar seu crescimento. A Rofix, criada em 2019, já mudou de lugar três vezes, sempre para espaços maiores.

“Fizemos nosso primeiro empréstimo no Banco do Povo em 2020, para aumentar o estoque na pandemia e assim poder sobreviver e gerar fluxo de caixa. Mas em 2022 fizemos o segundo empréstimo para ampliação da loja, após mudarmos para um endereço novo”, conta.