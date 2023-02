Maraisa faz tread com vida amorosa de Maiara e brinca: Acho que vou apanhar em casa

16/02/2023 | 11:11



Com uma irmã dessas! Maraisa adora usar as redes sociais para brincar com seus fãs e, as vezes, dar uma zoada em sua irmã, Maiara. Recentemente, por exemplo, ela decidiu participar de uma tread nas redes sociais em que era preciso postar uma série de fotos ao lado de ex-namorados ou ficantes, mas com o rosto deles escondido por um emoji. Após cumprir o desafio com sua própria vida amorosa, a cantora não se deu por satisfeita e decidiu incluir a irmã na jogada. O problema? Maraisa parece ter encontrado um único nome: Fernando Zor.

Enquanto em seu próprio vídeo, Maraisa expôs todos os seus contatinhos, no vídeo da irmã, ela decidiu apenas colocar uma série de fotos do casal ioiô mais conhecido do mundo dos famosos. Na legenda, ela ainda brincou:

Acho que vou apanhar em casa, mas foi mais forte que eu! Tentei fazer a trend Felizes Para Sempre com a Maiara, mas parece que empacou? Duvido alguém adivinhar quem é que está com o rosto tampado com o emoji na trend, desafio difícil esse, hein?!