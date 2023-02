Bem Gil, filho de Gilberto Gil, deixa polêmica envolvendo traição de lado e se casa em Salvador

16/02/2023 | 11:11



Nova fase? Depois de altos e baixos no relacionamento, Bem Gil trocou as alianças com Ana Claudía Lomelino, a Mãeana. O casal está junto há 12 anos, mas, recentemente, enfrentou um período complicado de polêmicas envolvendo traição e até término.

Dado a volta por cima, os pombinhos subiram ao altar na Casa da Mãe Cultura, em Salvador, na Bahia, e celebraram a ocasião com amigos famosos, como Regina Casé, Caetano Veloso, Paula Lavigne, Leo Cavalcanti... e claro, o pai do noivo, Gilberto Gil.

Foi muito lindo, disse Casé.

Melhor casamento que já fui, completou Lavigne.

Bem e Ana são pais de duas crianças, Dom e Sereno. Em 2021, ela chegou a colocar a boca no trombone e contar nas redes sociais que havia sido traída pelo músico.

Fica uma raiva de ver a facilidade que um macho tem para cometer as maiores crueldades, fica a indignação de não ver ninguém se colocando, de ver tanta passada de pano em torno da podridão. A sincerona aqui é louca e deve ser aniquilada. [...] Fica também, não posso deixar de dizer, uma grandessíssima decepção com o grande patriarca, poeta tão profundo que parece ceder ao descaso com os sentimentos de quem está perto, ceder à uma paz blindada, ceder por exemplo aos encantos superficiais de uma Roberta saco do canto desalmado que só fica simpática quando toma um vinho caro, escreveu.