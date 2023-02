Kanye West procura polícia após novo desentendimento com paparazzi

16/02/2023 | 11:11



Quem acompanha Kanye West, deve saber que o cantor não tem o melhor histórico com paparazzi. Em janeiro, por exemplo, ele perdeu um pouco a paciência com uma fotógrafa que tentava fazer um clique dele ao lado da filha, North West. Em resumo, o cantor acusou a profissional de seguí-lo e quebrou seu celular, o que resultou em um boletim de ocorrência contra ele.

Depois de tantos casos negativos e polêmicos, parece que o rapper decidiu tentar uma nova abordagem. Segundo informações do site TMZ, Kanye foi visto indo à uma delegacia em Hollywood, nos Estados Unidos, para reportar um problema recente que teve com um outro paparazzi.

Fontes do site afirmam que ele preencheu um relatório dizendo ter se desentendido com um profissional que tentava gravá-lo com sua família em algum momento da última terça-feira, dia 14. A interação quase se tornou física, mas não evoluiu para violência.

A polícia estaria investigando a situação.