Booking.com recomenda hospedagens em destinos que inspiraram filmes infantis

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/02/2023 | 10:55



Uma pesquisa recente da Booking.com revelou que 89% dos brasileiros afirmam que desejam embarcar em uma viagem nostálgica em 2023. E uma ótima maneira de fazer isso é visitar destinos que inspiraram filmes infantis. Com isso em mente, a plataforma compartilha uma lista de cinco locais que visam ajudar os turistas a redescobrir a magia e a aventura dos dias de infância.

1. Laikipia, Quênia

Estendendo-se pelas encostas do Monte Quênia até a borda do Grande Vale do Rift, Laikipia é um refúgio de vida selvagem que inspirou O Rei Leão. Tendo como cenário a savana africana, o filme conta a história de um jovem leão que sucederá seu pai como rei.

O Planalto de Laikipia é uma das regiões de vida selvagem menos conhecidas do Quênia. Mas o viajante vai se maravilhar com a natureza idílica e sua variedade de mamíferos, como leões, elefantes e leopardos. Além disso, é possível encontrar espécies ameaçadas de extinção, como o rinoceronte-negro e a zebra-de-grevy. E para quem faz parte dos 72% de viajantes brasileiros que desejam que o dinheiro gasto nas férias volte para a comunidade local, é possível fazer um safári intimista e familiar em uma das fazendas ou unidades de conservação que se dedicam à proteção dos animais.

Onde se hospedar: Após um dia na natureza, vale descansar no luxuoso Fairmont Mount Kenya Safari Club. A uma curta viagem de carro de Laikipia, essa acomodação histórica situada no Parque Nacional do Monte Quênia oferece vistas das montanhas. O hóspede pode desfrutar do spa rejuvenescedor com sessões diárias de ioga de cortesia e apreciar a paisagem no campo de golfe bem cuidado de nove buracos. Há também muitas atividades nos arredores para relembrar os tempos de infância, como visita a uma fazenda-abrigo de animais.

2. Vale do Cocora, Colômbia

Uma boa pedida é aventurar-se pela vibrante cidade de Salento para conhecer as colinas verdes do Vale do Cocora, localizado nos Andes Centrais. Esse vale mágico serviu de cenário para Encanto, filme sobre uma família colombiana multigeracional com dons mágicos únicos que os ajudam a servir sua comunidade.

O viajante pode explorar a pé a beleza desse centro de trilhas e admirar as palmeiras de cera Quindío, consideradas as mais altas do mundo, podendo chegar a 60 metros de altura. Nenhuma viagem à Colômbia está completa sem uma visita para descobrir sua próspera cena do café. É possível reservar uma experiência na fazenda de café Finca El Ocaso para aprender sobre a história da bebida e o processo agrícola mundialmente famoso da região. Depois, dá para participar de uma degustação para identificar os singulares sabores regionais.

Onde se hospedar: A colorida Real House Salento oferece uma sensação acolhedora de lar longe de casa. A acomodação é completa com três quartos, terraço, churrasqueira e cozinha totalmente equipada. Essa casa de temporada conta com o selo Viagem Sustentável da Booking.com. Isso porque, entre suas iniciativas, estão a proibição de plástico descartável e a abundância de espaços verdes. A acomodação também fica a uma curta distância do Jardim Botânico de Pereira, onde o viajante pode aprender sobre a flora e a fauna da Colômbia, bem como explorar as 168 espécies de pássaros que enfeitam sua terra. Viajantes encontrarão ainda o Museu de Arte de Pereira nas proximidades. Essa atração é repleta de exposições, arte e exibições de filmes locais.

3. Paris, França

A capital francesa é icônica por seu ambiente romântico, excelência gastronômica e atrações arquitetônicas, que vão da Torre Eiffel à Catedral de Notre-Dame. Essa famosa igreja apareceu no filme de animação O Corcunda de Notre Dame. O enredo narra a história do sineiro em um conto de amor, de aceitação e do verdadeiro significado de herói.

A catedral está temporariamente fechada. No entanto, o viajante pode embarcar em um cruzeiro turístico ao longo do Rio Sena para ter uma visão desse famoso ponto turístico. E como um quarto (25%) dos viajantes brasileiros deseja revisitar lugares da sua infância que guardam memórias emotivas, uma boa opção é o ingresso de um dia para a Disneyland Paris, que concede acesso ao Disneyland Park e ao Walt Disney Studios Park.

Onde se hospedar: O 9Confidentiel conta com localização a poucos passos da catedral. Esse elegante hotel foi projetado por um famoso designer de interiores francês, que se inspirou no movimento Art Déco. A propriedade apresenta cores pastel, pias de mármore e piso parquet de carvalho. Os móveis feitos sob medida e localmente contribuem para o espírito de Viagem Sustentável do hotel. O hóspede vai estar bem no centro do bairro histórico Le Marais, podendo desfrutar de vistas cinematográficas da cidade. Além disso, o hotel serve um buffet de café da manhã em um elegante salão de chá e tem um bar de coquetéis com criações deliciosas.

4. Cairns, Austrália

A Grande Barreira de Corais é conhecida como o maior recife de coral do mundo, repleto de vida marinha e maravilhas naturais. Por isso, não é surpresa que tenha sido a inspiração para o filme de animação Procurando Nemo, sobre um jovem peixe-palhaço – uma aventura emocionante com lições de aceitação, bondade e amor.

Cairns, uma cidade vibrante e descontraída no extremo norte tropical de Queensland, é considerada a porta de entrada para a Grande Barreira de Corais e uma base ideal para explorar os trópicos de Queensland. Perfeita para quem gosta de adrenalina, a cidade oferece uma variedade de atividades aquáticas, como jet ski, stand-up paddle e wakeboard. O viajante pode optar por fazer uma viagem para mergulhar com snorkel e com cilindro na Grande Barreira de Corais e aproveitar as águas cristalinas para descobrir corais vívidos e a rica vida marinha, assim como fez o aventureiro peixe-palhaço.

Onde se hospedar: O hotel contemporâneo à beira-mar Cairns Waterfront Luxury at Harbourlights é um refúgio com vista da marina e oferece fácil acesso a uma série de aventuras aquáticas. Os quartos são modernos e contam com uma varanda, onde o hóspede pode apreciar o nascer do sol antes de embarcar em suas aventuras. O hotel possui o selo Viagem Sustentável da Booking.com, pois entre suas iniciativas está servir produtos de origem local em todos seus quatro restaurantes.

5. Cusco, Peru

Situadas bem acima do nível do mar na Cordilheira dos Andes estão as antigas ruínas incas, uma das sete maravilhas do mundo. Acredita-se que sejam as únicas ruínas pré-colombianas encontradas quase intactas. A antiga cultura peruana e o império inca inspiraram A Nova Onda do Imperador, animação sobre um jovem imperador que se transforma em lhama e tenta recuperar seu trono com a ajuda de um morador local.

A fascinante e antiga capital do império inca, Cusco, é um paraíso para os amantes da história, repleta de herança cultural e locais arquitetônicos. O viajante pode fazer um passeio privativo em Machu Picchu para conhecer as antigas ruínas e aproveitar para ver o Templo do Sol ou aventurar-se em uma trilha na Montanha do Arco-Íris até Vinicunca. O trajeto passa por alpacas e lhamas antes de chegar à base que leva ao topo da Montanha das Sete Cores.

Onde se hospedar: O Palacio del Inka, da Luxury Collection Hotel, é uma mansão do século 16 no centro de Cusco, com fácil acesso a Machu Picchu. O local está repleto de charme histórico peruano, com interiores em madeira escura, peças decorativas esculpidas à mão e mais de 190 peças de arte pré-inca por toda parte. O hóspede pode solicitar um passeio pelo hotel para conhecer sua história. Ou, quem sabe, aprender a fazer a bebida nacional do Peru, o Pisco Sour, com uma masterclass de coquetéis. Há também a opção de jantar ao ar livre no pátio ou começar a manhã com um elegante café da manhã de origem local ao som de um harpista.