Motorista de ônibus é esfaqueado durante assalto em São Bernardo

Pamela Cadamuro



16/02/2023 | 10:16



Um motorista de ônibus foi esfaqueado na rua dos Vianas, na Vila Tupi, em São Bernardo, durante um assalto na manhã desta quinta-feira (16). Ele dirigia o coletivo com passageiros no momento do crime.

De acordo com as primeiras informações da PM, o caso aconteceu por volta das 7h, quando o ônibus passava pelo local e teria parado em um dos pontos da rua. Ao tentar levar o dinheiro do caixa, o suspeito ainda esfaqueou o motorista. Os passageiros chegaram a acionar o dispositivo de saída de emergência do veículo para deixarem o local.

O motorista foi socorrido, mas ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde. O ladrão foi preso e o caso está sendo registrado no 6º DP da cidade.

A reportagem está em atualização.