Ex-número 1 do mundo, Alcaraz comemora retorno em Buenos Aires após lesão

16/02/2023 | 10:17



Número 1 do mundo mais jovem da história, o tenista Carlos Alcaraz voltou às quadras na noite desta quarta-feira. O espanhol estreou com vitória no Torneio de Buenos Aires após ficar três meses afastado do circuito, em razão de problemas físicos. O atual número dois do mundo será a grande estrela do Rio Open, na próxima semana.

"É uma grande sensação poder vencer de novo. Foi um longo tempo fora das competições, para mim, sem partidas, apenas fazendo trabalho de reabilitação. Finalmente, obtive minha primeira vitória em 2023", celebrou o atleta de apenas 19 anos.

Em sua estreia, no saibro de Buenos Aires, Alcaraz fez um duelo de campeões do Rio Open contra o sérvio Laslo Djere. E superou o atual 57º do ranking por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/2, em duas horas de confronto. Nas quartas de final, o espanhol vai encarar outro tenista da Sérvia, Dusan Lajovic, que veio do qualifying.

"Estou muito feliz de jogar aqui. Não esperava um público tão grande, uma grande atmosfera me apoiando. Então, só posso agradecer a todos os fãs aqui, em Buenos Aires, pela recepção calorosa que recebi em minha primeira partida. E espero manter essa energia comigo ao longo do torneio", comentou Alcaraz.

O espanhol não entrava em quadra para um jogo oficial desde o início de novembro, quando sofreu seguidas lesões, uma no abdome e outra no tendão. Ele chegou a abandonar o que se tornou sua última partida da temporada, no Masters 1000 de Paris. Contra o dinamarquês Holger Rune, ele deixou a quadra no segundo set, pelas quartas de final.

Lesionado, Alcaraz acabou perdendo o ATP Finals, que encerra a temporada, e o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2023, em janeiro. O espanhol ascendeu no circuito ao longo do ano passado, principalmente após faturar seu primeiro Major da carreira, no US Open. Na ocasião, garantiu o topo do ranking, se tornando o mais jovem da história a ocupar tal posição.

Ele acabou deixando a liderança da lista da ATP ao fim do Aberto da Austrália. O posto é ocupado no momento pelo sérvio Novak Djokovic, campeão em Melbourne.