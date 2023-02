Festa do líder tem acerto de contas entre brothers, mas clima volta a ficar tenso durante after; confira o que rolou na madrugada do BBB23

16/02/2023 | 10:11



A segunda festa do líder Gustavo Benedeti aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 16, e os brothers do BBB23 aproveitaram o momento de descontração para tentarem resolver algumas brigas que aconteceram nos últimos dias. Bruna Griphao decidiu conversar com Larissa Santos e Cristian Vanelli para pontuar discussões e atritos que tiveram. A atriz conversou com o empresário depois de vê-lo sozinho.

- Não quero te ver mal, mas só de você não acreditar, de não assumir para você mesmo, você mentiu para mim. O que eu fiz para mentir para mim?, disse Bruna.

O que menti para você?, rebateu Cristian.

Bruna afirmou que Cristian teria repassado informações falsas, mas o empresário rebateu dizendo que não considerava isso uma mentira.

- A minha relação contigo foi totalmente diferente do que tive com a Paulinha. Eu não menti. Eu escondi informações que eram do meu grupo. Eu sei o que eu fiz e tenho coisas que me arrependo, avaliou o brother.

A conversa seguiu por algum tempo e Vanelli afirmou que gostaria de manter a amizade com Griphao e continuar sendo aliado do grupo Fundo do Mar. Ele ainda prometeu que, caso consiga o Poder Curinga, dará a imunidade para Bruna como uma forma de provar que não agiu com maldade.

Já com Larissa, a conversa foi um pouco mais tranquila. Mesmo depois de afirmar que iria se afastar da professora de educação física, a atriz decidiu tentar se resolver com a amiga.

- Mexe muito comigo brigar com você. Eu te admiro, você continua sendo minha prioridade. Eu só quero te ver bem. Eu estou sentindo que estou te fazendo mal e você também. Não perde a festa por causa disso. Eu, Bruna, nunca vou deixar de gostar de você do jeito que eu gosto, ao que Larissa respondeu:

- Eu sei, mas é que é meu jeito.

- Estou sendo imatura, disse Bruna.

- Quando tem algo que magoa, eu não consigo ficar cem por cento, afirmou Larissa.

A loira pediu desculpas à participante Pipoca e as duas se abraçaram, dando a entender que o clima está um pouco mais ameno entre as sisters. Porém, as coisas não ficaram tranquilas por muito tempo.

O after que deu errado...

Quando a festa chegou ao fim, alguns brothers quiseram continuar as comemorações por mais algum tempo e decidiram brincar no Quarto Deserto com uma espuma de barbear. Tudo começou com Ricardo, que passou o produto na mão de Bruno, que passou em Bruna.

Seguindo a brincadeira, a artista passou a espuma em Fred, que decidiu se limpar com o lençol de MC Guimê e pegar um desodorante para jogar contra Ricardo. Sarah Aline, Marvvila e Gabriel Santana decidiram participar também. E foi quando a cantora usou a espuma de barbear de novo para provocar Larissa que as coisas saíram do controle.

A professora de educação física ficou bastante irritada e disparou:

- Pegou dentro do meu olho! Alface, vai limpar tudo. Começa trocando a roupa de cama. Ninguém tem limite.

Vendo a comoção, Aline se intrometeu e decidiu colocar um ponto final na brincadeira e puxou Marvvila, Bruno e Fred para fora do quarto. Porém a discussão já tinha começado:

- Para de ser chata, fica ofendendo, disparou Alface para Larissa.

- A única pessoa que fica ofendendo alguém aqui é você, disse Larissa.

- A culpa era de quem estava com a espuma, p***a, pessoal está com a espuma no olho, afirmou Fred.

- O Guimê que começou, jogou desodorante em mim, rebateu Ricardo.

- Cala a boca, eu não fiz isso, se defendeu Guimê.

- Foi o Fredinho, disparou Ricardo.

- Lógico, a gente veio só cantar e, do nada, joga espuma, disse Fred.

- Você [Ricardo] e Bruno passaram [do ponto], avaliou Bruna.

- A Marvvila foi convocada a sair por causa de você [Ricardo], disse Guimê.

Do lado de fora do quarto, Marvvila admitiu que ficou chateada com Aline por ter sido puxada para fora do cômodo. As duas se entenderam ali mesmo, mas Bruno comprou o lado da cantora de pagode e se mostrou incomodado com o posicionamento da ex-Rouge.

Aline decidiu mudar de quarto e foi dormir no quarto Fundo do Mar. Vixe, que clima tenso entre os brothers, hein?!