Ator revela que gravações da 2º temporada de 'Round 6' vão começar em junho

16/02/2023 | 09:10



As filmagens da segunda temporada da série Round 6, da Netflix, devem ter início em junho deste ano, de acordo com o ator Lee Jung-jae. As gravações das cenas vão começar no verão coreano e devem se estender até o início do próximo ano.

"Acredito que vamos gravar por em torno de dez meses, que foi o mesmo tempo que demoramos para fazer a 1ª temporada - claro que, naquele caso, tínhamos atrasos causados pela covid-19 - , explica o astro. "Mas o 2º ano deve ter uma escala maior, então é uma produção mais complicada", comentou o astro ao Ilgan Sports (via Allkpop).

O ator, que interpreta Seong Gi-hun na produção, vai contracenar com Lee Byung-hun (o misterioso Front Man) e afirmou que esta temporada vai ser sobre os dois personagens.

"Acho que é seguro presumir que a 2ª temporada vai girar em torno de nós dois. Como vimos no final do 1º ano, Gi-hun vai atrás de vingança, e o Front Man é a principal figura que controlava os jogos", explicou, ressaltando que esta é a primeira vez que os dois trabalham juntos. "Nós estivemos em uma série chamada White Nights 3.98 juntos, mas nunca contracenamos", finalizou. A primeira temporada está disponível na Netflix.