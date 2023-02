Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, após dados fortes do varejo dos EUA

16/02/2023 | 07:07



São Paulo, 15/02/2023 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após Wall Street avançar ontem na esteira de dados fortes do setor varejista dos EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,71% em Tóquio hoje, a 27.696,44 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 20.987,67 pontos, o sul-coreano Kospi teve expressiva alta de 1,96% em Seul, a 2.475,48 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,76% em Taiwan, a 15.550,50 pontos.

Na contramão, os mercados da China continental ficaram no vermelho, pressionados por ações de fabricantes de equipamentos ligados ao setor elétrico e de chips. O Xangai Composto recuou 0,96%, a 3.249,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto mostrou queda de 1,70%, a 2.150,23 pontos.

O apetite por risco predominou na Ásia após as bolsas de Nova York encerrarem o pregão de ontem com ganhos, em um dia marcado por dados de vendas no varejo dos EUA bem melhores do que o esperado.

A surpreendente força do varejo americano gera esperança de que a parte mais importante da economia dos EUA - os gastos com consumo - seguirá firme, apesar de preocupações sobre uma possível recessão. Por outro lado, a demanda robusta pode alimentar a inflação, o que levaria o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a manter juros altos por mais tempo.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés majoritário da região asiática, e o S&P/ASX 200 avançou 0,79% em Sydney, a 7.410,30 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press