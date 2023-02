Obituário - 16 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



16/02/2023 | 06:33



SANTO ANDRÉ

Elisa Gomes Soares, 98. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes dos Santos Rodrigues, 93. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edemis Dias Guidugli, 84. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Pizzo Sorato, 84. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José Macato, 84. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Rufino de Lima, 80. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odilo Alvarez Alvarez, 76. Natural da Espanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

João Lopes Filho, 74. Natural de Acopiara (CE). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza Monteiro de Oliveira, 68. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Carlos de Paula Sela, 67. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Otavio João da Silva, 66. Natural de João Alfredo (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Aparecido Rodrigues Pinto Filho, 35. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Palmeiras, em Suzano. Soldador. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Suzano.



SÃO BERNARDO

Luiz Anacleto de Almeida, 91. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Anna Benetti de Mello, 90. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Cantareira, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Maria Leonor Giacon Rizzo, 88. Natural de Assis (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

José Gerônimo de França, 88. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Alves, 87. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Nayr Roman Gonçalves Neves Silva, 87. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Yolanda Dugin Sola, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pensionista. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Joaquim Nobre Sobrinho, 84. Natural de Aguiar (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Vale da Paz.

Dario Zaia, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Hiroshi Shimizu, 78. Natural do Japão. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Sebastião Joaquim Cirqueira, 77. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Gumercindo Romero Arca, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Severina Cícera da Conceição, 73. Natural do Riacho das Almas (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Benedito Borges, 72. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Claudia, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Marcília Rosa Pereira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Idalina Maria Braz, 65. Natural de Santa Luzia (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Carlos Roberto Mateus, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Feliciana da Silva, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Vale da Paz.

Geraldo Pereira da Silva, 50. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Distrito de Ramada, em São Francisco (PB).

Jane Baia Silva, 46. Natural de Diadema. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Yukiko Carvalho Barbosa, 81. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 10. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



DIADEMA

Maria Conceição Santiago, 87. Natural de Solonópolis (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Vale da Paz.

Lourival Pires da Silva, 78. Natural de Itapé (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Manuel Liberato Cavalcante Neto, 67. Natural de Brejo do Cruz (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Josuel José da Silva, 63. Natural de Cortês (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleito Cardozo da Silva, 55. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Helena de Sousa Rocha Silva, 53. Natural de Espinosa (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilson Lourenço da Silva, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Ambrus, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Simonal Riberto de Camargo Oliveira, 33. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Sebastião de Souza Major, 79. Natural de Palmital (SP). Residia na Vila Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.