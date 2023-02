Eduardo Leite reúne deputados estaduais do PSDB na Capital

Da Redação



16/02/2023 | 07:00



O presidente nacional do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, se reuniu, na tarde de ontem, em um restaurante na Capital, com a bancada eleita do partido na Assembleia Legislativa e com demais lideranças do partido no Estado de São Paulo.

No encontro, estavam os estaduais Carlão Pignatari, Vinicius Camarinha, Mauro Bragato, Barroz Munhoz, Rogério Nogueira, Analice Fernandes e Maria Lúcia Amaray. Também participaram os ex-deputados federais Eduardo Cury e Samuel Moreira, e o ex-senador José Aníbal. O presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, também esteve na atividade, ao lado dos ex-prefeitos Barjas Negri (Piracicaba), Fernando Fernandes (Taboão da Serra), e o atual chefe do Executivo de Jacareí, Izaias Santana.

Para o governador gaúcho, foi uma boa oportunidade de falar sobre o novo momento do partido e a necessidade de reconexão com a população brasileira. “Vamos ouvir a nossa base e as nossas bancadas em todas as regiões do Brasil para nos reconectarmos com a sociedade como um partido formulador de soluções para o Brasil”, disse Eduardo Leite.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que foi indicado pela executiva como tesoureiro nacional do partido, participou também do encontro e celebrou o novo momento do partido. “Foi uma conversa muito importante que mostra a maturidade e a união do partido nesta nova fase que se inicia”, afirmou.

Além do encontro em São Paulo, o novo presidente nacional do PSDB deverá viajar pelo Brasil para ouvir lideranças de outros estados. A partir de abril, o partido fará ciclos de debates, discussões para estabelecer e discutir as novas bandeiras, questões importantes, ouvindo as bases e a lideranças. Em São Paulo, o gaúcho ainda deve visitar prefeitos e vereadores de cidades comandadas pela sigla, com o objetivo de construir os caminhos para o congresso, que deve ser entre maio e junho. As convenções estaduais serão entre 2 e 29 de outubro, e a nacional, entre 18 e 30 de novembro.

Além de Paulo Serra e do governador gaúcho, fazem parte da nova executiva nacional tucana Raquel Lyra e Eduardo Riedel como vice-presidentes; Paulo Abi-Ackel como secretário-geral e Pedro Cunha Lima como presidente do ITV (Instituto Teotônio Vilela), órgão de formação política do partido.



Eduardo Leite esteve com lideranças do PSDB em São Paulo para falar dos novos caminhos da sigla e de formulações de ideias (Foto: Divulgação)