Palavra do Leitor - 16 de fevereiro de 2023

Da Redação



16/02/2023 | 06:31



Imóvel público – 1

‘São Bernardo quer vender áreas por R$ 81,7 milhões’ (Política, ontem). Seria um ótimo local para ser construído o centro de reabilitação e fisioterapia. Porém, preferiram construir o centro em um lugar de difícil acesso e ‘vender’ esse terreno/prédio bem localizado para a iniciativa privada. Sabemos o motivo.



Cassio Ferreira - do Facebook



Imóvel público – 2

Pelo que eu estou vendo, até o final do mandato desse prefeito, ele vai acabar vendendo o município todo.



Evandro Painelli - do Facebook



Letras mortas

Em 1988 foi promulgada a Constituição e, com tantas alterações, é colcha de retalhos, a ponto de carecer de nova elaboração (a norte-americana, de 1787, tem 27 alterações ao longo da sua existência). Na minha longeva vida, o Congresso aprovou duas leis vitais. Primeiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para disciplinar a orgia de despesas, limitar os gastos públicos (federal, estadual e municipal) às receitas. A outra foi a Lei da Ficha Limpa, cujo objetivo é depurar a área política, tornar inelegível os fichas sujas, condenados. O espírito da Constituição, LRF e da LFL frequentemente é desrespeitado, desde Charles de Gaulle, em 1962: ‘Le Brésil n’est pas un pays sérieux’ .



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Juros básicos

Demonstrando ser um literal analfabeto na área econômica, Lula, do palanque eleitoral do qual ainda não saiu, soberbo, acha que no grito vai derrubar a taxa de juros. Sinal de que está apavorado, sem coragem de governar e enfrentar a dura realidade dos frangalhos em que se encontram as contas públicas. E escolhe o pior dos caminhos, no qual critica de forma irracional o Banco Central por ter, em boa hora, elevado ao longo de meses a taxa básica Selic, hoje em 13,75%. O que fez o índice inflacionário cair dos 11,73% em junho de 2022 para 5,77% em janeiro deste ano. E, felizmente, como entrevistado do programa Roda Viva, da Cultura, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, deixou bem claro que não concorda, como deseja o demiurgo de Garanhuns, em elevar a meta de inflação de 3% para este ano. Porque pode incentivar a alta dos preços e prejudicar principalmente a classe mais desfavorecida, que o Lula, de forma demagoga se gaba de dizer que protege. Ou seja, sai do poder um incendiário, Jair Bolsonaro, que afrontava as nossas instituições, e entra um Lula, sem postura republicana, que tenta na marra derrubar o competente presidente do BC no intuído de, tal qual fez a Dilma, derrubar o juro na canetada, e afundar ainda mais a nossa atividade econômica, que, certamente promoverá também o aumento da pobreza.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Feira Literária

Estou bem ansiosa para outubro chegar, de modo que possamos aprender mais sobre vida e obra de Clarice Lispector, que será a homenageada da segunda edição da Flirp, a Feira Literária de Ribeirão Pires (Setecidades, dia 13). Sou apaixonada pelos livros da escritora, especialmente A Paixão Segundo G.H. e A Hora da Estrela, aquele que é, na minha opinião, a sua obra-prima!



Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra