Aliados aconselham Lula a dar trégua a Campos Neto

15/02/2023 | 21:07



A queda de braço entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi tema de conversas no jantar de aniversário do PT, terça-feira, 14, em Brasília. Lideranças petistas relataram à reportagem que fizeram chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a avaliação de que seria o momento de deixar as críticas ao presidente do BC com os parlamentares da base e "despersonificar" o ataque aos juros altos.

A preocupação do PT é de, na ânsia de criticar Campos Neto, acabar dando impulso político a ele. O alerta foi ligado após a comunicação do partido identificar um salto de buscas no Google por "quem é Campos Neto". Outra avaliação é de que, na entrevista dada na segunda-feira no programa Roda Viva, da TV Cultura, Campos Neto conseguiu se defender das críticas, reduziu as tensões com o governo e fez acenos de diálogo a Lula.