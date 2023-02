Prefeitura de Mauá abre processo seletivo para contratação de médicos; veja como se inscrever

Da Redação



15/02/2023 | 20:00



A Prefeitura de Mauá abriu processo seletivo para contratação de médicos. É a 11º seleção para atuação na rede pública. De acordo com informação do Poder Executivo local, serão abertas 9 vagas, além de cadastro reserva, para as seguintes especialidades endocrinologista, psiquiatra, ginecologista, ginecologista de alto risco, otorrinolaringologista, neurologista – adulto, neuropediatra, oftalmologista e angiologista.



Os candidatos interessados em atuar no município devem fazer a inscrição entre esta quinta-feira (16) e 2 de março pelo link https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. Dúvidas e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no mesmo endereço eletrônico. A contratação é por tempo determinado, com duração de até 12 meses, segundo a Prefeitura.