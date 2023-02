Por mês, 42 armas de fogo são apreendidas na região

Thainá Lana



16/02/2023 | 07:00



Em 2022, as polícias Civil e Militar apreenderam 511 armas de fogo no Grande ABC – média de 42 artefatos por mês foram retirados de seis municípios – Rio Grande da Serra não teve registro de ocorrência do tipo. As apreensões fazem parte de ações das forças de segurança para tenta combater crimes violentos, principalmente os patrimoniais e homicídios. Em outubro do ano passado, por exemplo, a PM (Polícia Militar) apreendeu dois revólveres, 48 munições, duas facas e uma baioneta de Fuzil AK 47 no porta-malas de uma BMW, em São Bernardo.



Segundo levantamento do Diário, com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), Santo André foi a cidade com mais armas de fogo retiradas das ruas, com 171 casos, o que representa 33% do total da região. São Bernardo com 135 e Diadema com 106 aparecem na sequência dos municípios em que mais artefatos foram apreendidos durante o período. Quando as armas são encontradas, os objetos são apreendidos e encaminhados à perícia técnica do IC (Instituto de Criminalística). Posteriormente, após autorização do Poder Judiciário, são destruídos, explica a SSP.



A apreensão de armas de fogo ocorre durante abordagens realizadas pela PM (Polícia Militar) e durante cumprimento de mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil, além de outras ações, conforme explica o professor e doutor em direito penal da PUC–SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Cláudio José Langroiva Pereira. “Os artefatos também são apreendidos durante flagrantes de fatos ilícitos, como roubo, por exemplo. Porém, nos últimos anos, devido à facilitação da posse de arma para população civil, muitas armas apreendidas pelas polícias também são de origem de pessoas que não são criminosas. Muitos cidadãos adquirem o artefato de forma ilícita e saem circulando por aí e acabam tendo o objeto confiscado. Tem também aqueles que possuíam liberação, mas acabaram deixando vencer e não renovaram. São diversos os fatores que contribuem para circulação e apreensão de armas ilegais”, pontua o docente.



Pereira destaca ainda que, além do armamento da população, “essas armas podem cair na mão de criminosos, o que consequentemente contribui para a alta da criminalidade e para falta de segurança”, finaliza. Somente em 2022, foram apreendidos 110 fuzis em todo o Estado, sendo 19 deles na Região Metropolitana de São Paulo, que inclui as cidades do Grande ABC, informou a SSP.



“As delegacias do Grande ABC, em conjunto com o 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), realizam diversas operações, além de monitoramentos por meio do setor de inteligência, visando a localização desses armamentos. O policiamento na região, assim como em todo o Estado, foi intensificado por meio da Operação Impacto. No total, 8.134 suspeitos foram presos e 540 armas ilegais foram retiradas das ruas em todo o Estado. Só na Capital e região metropolitana, foram 2.177 presos e 140 armas apreendidas”, informou a pasta estadual de segurança, por meio de nota.