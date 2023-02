Vina chega ambicioso no Grêmio: 'Fazer história com gols, assistências e títulos'

15/02/2023 | 19:35



O Grêmio apresentou nesta quarta-feira mais um reforço para a temporada. Destaque nos últimos três anos no Ceará, Vina foi contratado por indicação do técnico Renato Gaúcho, que brincou com o meia em sua chegada. "Chegou, né? Vamos ver agora, contra mim era um leão." O jogador garante que "está pronto" para fazer história em seu maior desafio na carreira.

Mesmo já vestindo as cores de Fluminense e Atlético-MG, Vina acredita que a oportunidade no Grêmio é a maior de sua carreira e está disposto a "fazer um linda história e linda carreira" no clube. Ele chega para brigar com uma vaga com Cristaldo, um dos destaques neste início de Gauchão.

"Comentei com meu pai e com pessoas do clube que vinha aqui e olhava apenas por dentro. Até joguei em 2012 no Olímpico pelo Coritiba. Domingo fui no jogo, vi de cima e é diferente. Sempre via que era difícil jogar contra o Grêmio, tinha de tentar de tudo para incomodar. Hoje estou aqui e espero aproveitar ao máximo essa oportunidade."

Grande destaque do Ceará nas últimas temporadas com 46 gols e 31 assistências, Vina espera repetir os números no Grêmio. Ainda mais por ser uma equipe que costuma atacar, diferentemente do time nordestino, onde a defesa era a primeira prioridade.

"Cheguei no Ceará preparado, amadurecido por tudo que vivi na carreira. (Será o maior desafio) com certeza. Vou aproveitar, fazer de tudo, estou muito feliz pelo o que tenho vivido na vida", disse. "Nessa questão de protagonista ou não, meia antigamente dava muito passe, mas aprendi e gostei de fazer gols também. Quero ajudar sendo eficaz nos jogos. Farei de tudo para retribuir toda a confiança que o Grêmio está depositando em mim com gols, assistências e, principalmente, com títulos."

Vina está tão confiante em brilho no Sul que sua futura filha - a mulher está grávida - vai nascer em Porto Alegre. "Minha vida pessoal está tudo bem, minha filha já vai nascer gauchinha e isso tudo, com meus pais sempre presente, faz com que eu chegue tranquilo para jogar, ainda mais com essa estrutura."