Sandry 'esquece' clássico e projeta Santos em crescimento com entrada de reforços

15/02/2023 | 18:22



Fora do clássico com o São Paulo por suspensão, o volante Sandry sofreu com o grupo a dura derrota por 3 a 1. De volta contra o Santo André nesta quinta-feira, o jogador pede para o grupo esquecer o jogo do Morumbi, esbanja confiança em vaga às quartas de final e prevê crescimento da equipe com a entrada dos reforços.

O zagueiro Joaquim pode ser novidade no ABC, enquanto os meias Daniel Ruiz e Lucas Lima já treinam normalmente com o grupo. Dos contratados, apenas o volante Alison não tem condições, pois se recupera da cirurgia no joelho e não foi inscrito na competição.

"A cada jogo estamos evoluindo e acredito que com a entrada dos reforços vamos crescer ainda mais", afirma Sandry, confiante em volta por cima da equipe, mesmo na lanterna do Grupo A com 9 pontos. Botafogo e Red Bill Bragantino somam 14.

"Ninguém queria o resultado no clássico. Infelizmente o triunfo contra o São Paulo não veio, mas não temos que ficar corroendo essa derrota, pois já tem outra decisão amanhã (quinta-feira) e não tem outro resultado que interessa para nós que não seja a vitória", diz Sandry. "Ainda temos mais quatro jogos pela frente e sabemos que ganhando a gente tem chances de classificação, então vamos acreditar até o fim."

Revelado na base do Santos, Sandry teve uma temporada de 2022 complicada por causa de lesões. Na atual temporada ele ganhou oportunidade e voto de confiança de Odair Hellmann e comemora a volta por cima na carreira após fazer seis dos oito jogos da equipe como titular.

"Ano passado foi bem difícil para mim, pois sofri com muitas lesões. E essa temporada tem sido diferente, o Odair já veio conversar comigo assim que chegou e me passou total confiança. Tive o respaldo da comissão técnica e isso ajuda muito para dentro de campo eu conseguir desempenhar bem."