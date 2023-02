Bia Haddad avança às quartas em Doha e pode ter sequência contra quatro tops 10

15/02/2023 | 17:47



Beatriz Haddad Maia vem se destacando ultimamente em confrontos contra tenistas Top 10 do ranking. Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do WTA 500 de Doha, a brasileira superou a russa Daria Kasatkina, número 8 do mundo, por 6/3 e 7/6 (9/7). Semana passada, em Abu Dabi, ela já havia superado a Casaque Elena Rybakina (10), antes de cair, cansada, diante de Belinda Bencic (9ª) na semifinal. Caso avance até a final em Doha, a brasileira pode ter apenas rivais entre as melhores do mundo pela frente.

Nesta quinta-feira, em busca de seu oitavo triunfo contra as tenistas do Top 10 da WTA, ela terá a americana Jéssica Pegula, quarta melhor, pela frente. Caso avance, pode cruzar com a francesa Caroline Garcia (5ª) ou a grega Maria Sakkari (7ª) na semifinal. A decisão poderia ser com outra top. Cori Gauff (6ª), rever Bencic (9ª) ou ter a líder do ranking, Iga Swiatek, em seu caminho.

Das possibilidades, Sakkari já foi superada por Bia Haddad duas vezes no circuito. Ela também já bateu Swiatek uma vez. Em suas grandes vitórias ainda tem duelos com Sloane Stephens, Karolina Pliskova, Elena Rybakina e o desta quarta-feira, contra Kasatkina.

Diferentemente da estreia contra Paula Badosa, ex-número 2 do mundo, no qual passou aperto nos primeiros games e sofreu para fechar o set inicial, desta vez a brasileira se impôs e foi logo abrindo 3 a 1 com uma quebra. A russa até reagiu e empatou, mas Bia aproveitou outros dois breakpoints e fechou em 6/3.

No segundo set, mais equilibrado, foi a russa quem quebrou primeiro, logo no terceiro game. Bia não se abateu e devolveu imediatamente. E chegou a sacar em 5 a 3 para fechar. Não aproveitou e a disputa acabou no tie-break.

No desempate, a brasileira foi gigante após largar mal, salvando três set points seguidos com 6/3 para a russa e com dois serviços contra. Virou para 7/6 e depois fechou a partida em sua segunda oportunidade, por 9 a 7.