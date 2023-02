Pinheiro cai, interdita rua e deixa moradores sem energia em Santo André

Da Redação



15/02/2023 | 16:55



Um pinheiro caiu e deixou os moradores da rua Paquequer, no bairro Santa Maria, em Santo André, sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira (15).

A árvore, de pelo menos 10 metros de altura, estava em uma das calçadas e teria cedido. De acordo com os moradores, o pinheiro não aparentava estar doente, mas após a queda eles perceberam a presença de cupins na base do tronco.

Por ter atingido a rede elétrica e rompido alguns fios, os moradores ficaram presos dentro e fora de casa. "Eu não estava em casa na hora e agora que cheguei não posso entrar. O comércio precisou fechar, estamos sem energia e sem saber a hora que a situação vai se resolver", disse a coordenadora pedagógica Estela Fidelis Rodrigues, de 53 anos, que mora em um dos prédios da rua. A irmã dela, que estava dentro do apartamento em que mora, foi orientada a não deixar o local até que a árvore fosse removida e os fios de energia desligados.



O técnico em elétrica Luiz Carlos Raimundo de Macedo, 73, trabalha em uma obra na mesma rua e estava a poucos metros da árvore no momento da queda. "Eu subi a rua e ia parar na sombra, estacionei perto do pinheiro até que ele caiu. Por sorte não atingiu ninguém", comentou.

A Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, precisou aguardar a retirada da árvore por parte dos bombeiros para restabelecer o serviço aos moradores. Até o momento, mais de três horas após o acidente, os moradores da rua seguem sem luz.