Paolla Oliveira viraliza na web com vídeos sobre o Carnaval e acumula milhões de views

15/02/2023 | 17:10



Mulherão! Nós já sabemos que Paolla Oliveira, quando chega fevereiro, cai com os pés na avenida e dá um verdadeiro show. Neste ano de 2023, a musa aproveitou o Carnaval para fazer diferente.

A atriz decidiu criar uma série de vídeos sobre o assunto, mas quebrando verdadeiros tabus que circundam o tema. No primeiro episódio, Paolla abordou o tópico: corpo ideal para o Carnaval.

Esse ano eu decidi fazer diferente e quero me preparar para o carnaval de outra forma. Livre de julgamentos, feliz e conectada com cada parte potente que trazemos em nós.

Eita como acerta! O episódio de estreia junta, até o momento, mais de 12 milhões de views. O segundo episódio foi disponibilizado na ultima segunda-feira, dia 13, e trouxe também outro tema importante: ir além do corpo e escutar as histórias das passistas que caem no samba!

No carnaval, nossos corpos enquanto mulheres, ficam em evidência, ganhando a avenida e as ruas com muita vibração positiva e energia. E se a gente ouvisse as histórias plurais que guardam cada um desses corpos? Vamos?

Os vídeos são divulgados no Instagram da musa.