Você sabia que a maior parte da fortuna de Rihanna não vem de sua carreira como cantora? Confira!

15/02/2023 | 16:10



Segundo o índice em tempo real da Forbes, Rihanna está na posição 2063 entre as pessoas mais ricas do mundo e, de acordo com dados de 2022, em 73º lugar em relação às mulheres mais ricas. Mas você sabia que a maior parte de sua fortuna, estimada em 1,4 bilhões de dólares, não vem de sua carreira como cantora?

Riri, embora faça sucesso como cantora, faz mais sucesso ainda como empresária! Em 2017, a empreendedora cofundou a marca de beleza Fendy Beauty, junto com a LVMH, conglomerado de luxo responsável por grandes marcas como Dior e Louis Vitton. Atualmente, a cantora possui 50% de participação no negócio. Além da Fenty Beauty, Rihanna tem 30% de participação na linha de lingerie Savage x Fenty.

Por mais que a expectativa dos fãs da cantora fosse que ela anunciasse um álbum novo durante seu show no intervalo do Super Bowl, Rihanna revelou estar grávida do seu segundo Baby Fenty com ASAP Rocky. Segundo uma fonte anônima declarou à revista People, a cantora está focada em sua família.

O foco principal agora é sua família. Ela adora passar tempo com seu filho. Rihanna ainda se sente apaixonada por criar música, mas não tem grandes planos agora. Ela adora ser mãe, então é aqui que sua mente está no momento, e ela está mais feliz do que nunca.