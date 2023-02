Testamos: por R$ 680, smartwatch HUAWEI WATCH Fit 2 agrada – e muito – no dia a dia

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



15/02/2023 | 14:55



O 33Giga já recebeu uma quantidade incrível de smartwatches para teste (como você pode ver aqui). Por isso, desta vez, para analisar o HUAWEI WATCH Fit 2 a ideia foi chamar alguém* que nunca tivesse chegado perto de um.

O escolhido foi o publicitário Felipe Pratti, que estava pensando em adquirir um e presentear a esposa. No final das contas, ele gostou tanto que acabou ficando com um. Abaixo, você confere as impressões dele em relação HUAWEI WATCH Fit 2, após quase 2 meses de uso.

O modelo pode ser encontrado por a partir de R$ 680. A fica técnica completa, você encontra aqui.

HUAWEI WATCH Fit 2 por tópicos, para facilitar a leitura

Relógio com bom desempenho de bateria, pois recarrego uma vez por semana somente.

Sincronização de clima e histórico com o celular também são eficientes

O gráfico com histórico de batimento cardíaco é bem intuitivo.

Entre os outros pontos positivos, aponto o registro de chamadas e atividades disponíveis.

A qualidade do áudio ao atender as ligações, neste caso sem o fone, também é um destaque.

Outros pontos chamam a atenção foi o recurso de localizar smartphone e o recurso de informar quando fico sem me movimentar – surge uma interface animada sinalizando a importância levantar e dar uma volta.

Por ter uma tecnologia de smartwatch, seria importante ter a possibilidade de pareamento com outros aplicativos pelo próprio relógio, como YouTube e Spotify.

Os apps do smartwatch não estão disponíveis na App Store e nem na Play Store. Isso é um ponto negativo. Para usar em o relógio em sua plenitude, é necessário baixar a lojinha da Huawei (que aparece como não confiável ou segura no Android) e, após isso, fazer o download app Huawei com os recursos para sincronização do relógio.

HUAWEI WATCH Fit 2: Conclusão

Fiquei bem satisfeito com o que o HUAWEI WATCH Fit 2 apresenta de recursos e performance para o que é o seu objetivo principal, monitoramento de atividades físicas. Só para esclarecer, é um relato bem sincero – achei realmente muito bom.

Abaixo, confira o modelo em detalhes.

*Com reportagem, obviamente, de Felipe Pratti