Selena Gomez admite que passado na Disney a causa gatilhos: Não quero ser quem eu era

15/02/2023 | 14:11



Selena Gomez passou muitos anos de sua carreira trabalhando na Disney e conquistou muitos fãs, mas não significa que a experiência tenha sido confortável para a cantora. A artista foi diagnosticada com transtorno bipolar em 2018 e decidiu compartilhar suas lutas com a saúde mental em um documentário.

Em entrevista à revista Vanity Fair, ela abriu o coração sobre ter se sentido livre de ser associada à empresa do Mickey Mouse após lançar a produção na Apple TV+.

Eu definitivamente me sinto livre disso. Às vezes eu tenho gatilhos. Não é que eu tenha vergonha do meu passado, é só que trabalhei muito para encontrar meu próprio caminho. Eu não quero ser quem eu era. Eu quero ser quem eu sou.

Selena ainda explica o motivo de ter decidido tornar o diagnóstico público.

Estou tão acostumada a me censurar que era eu querendo deixar ir e, se eles estão me dizendo para ficar quieta sobre isso, isso não é bom porque realmente não é mais o lugar em que estou. Talvez tenha sido estranho e desconfortável para outras pessoas e, obviamente, eu estava preocupada, mas acho que finalmente me permitiu começar a ser aberta sobre tudo. Não é que eu estivesse meio triste - na verdade, tenho coisas quimicamente desequilibradas em meu cérebro e preciso entender o que é isso, cuidar disso e alimentá-lo. Não tenho vergonha disso. Nunca sinto, nem por cinco segundos, que estou louca. Meus pensamentos tendem a ruminar, mas cabe a mim ter orgulho de quem sou e cuidar de mim. Não quero que as pessoas nunca digam: Não diga isso porque vai parecer ruim. Você não vai conseguir este emprego ou aquele garoto, ou aquela garota ou o que quer que seja. Acho que estava me rebelando.

A artista revelou que tiveram momentos quando era mais nova em que precisou monitorar seus comportamentos para não prejudicar a imagem.

Eu não era uma criança selvagem de forma alguma, mas estava na Disney, então tive que me certificar de não dizer Que diabos? na frente de ninguém. São coisas que eu também estava colocando em mim mesma para ser o melhor modelo que eu poderia ser. Agora acho que ser o melhor modelo é ser honesta, mesmo com as partes feias e complicadas de si mesma.

Selena é uma das poucas artistas que foi sincera ao revelar que conta com a ajuda de uma assistente para administrar as redes sociais. A cantora acredita que o Instagram é um ambiente tóxico e prefere preservar a saúde mental.

Eu nunca tive a chance de ir para uma escola secundária real. O mundo foi meu colégio por muito tempo e comecei a ser inundado com informações que não queria. Passei por momentos difíceis em um rompimento e não queria ver nenhum feedback - não necessariamente sobre o relacionamento, mas as opiniões minhas versus de outra pessoa. Haveria milhares de comentários realmente legais, mas minha mente vai direto para o maldoso. As pessoas podem me chamar de feia ou estúpida e eu fico tipo, tanto faz. Mas essas pessoas são detalhadas. Eles escrevem parágrafos que são tão específicos e mesquinhos. Eu estaria constantemente chorando. Eu constantemente tinha ansiedade... Eu não conseguia mais fazer isso. Foi uma perda de tempo.

E contou que apenas usa o TikTok por se sentir mais confortável com ele.

A única coisa que tenho no meu telefone é o TikTok porque acho que é um pouco menos hostil. Existem coisas maravilhosas nas mídias sociais ? conectar-se com os fãs, ver como eles estão felizes e empolgados e suas histórias. Mas geralmente isso é filtrado. Eu criei um sistema. Tudo que faço envio para minha assistente que publica. No que diz respeito aos comentários, minha equipe reunirá algumas coisas que são encorajadoras.