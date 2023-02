Carnaval: como mulheres podem viajar de carro sozinhas e em segurança

Da Redação

Do 33Giga



15/02/2023 | 12:55



Mesmo que os números mostrem que as mulheres são muito mais cautelosas no trânsito se comparadas aos homens, elas seguem como as principais vítimas de crimes e violência nas estradas e cidades.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Com a chegada do carnaval, o cuidado por parte das mulheres deve ser ainda maior para evitar potenciais problemas como assaltos ou, até mesmo, o furto de itens de dentro de seus carros.

De acordo com Juliano Andrade, fundador da Master Cooler, empresa de arrefecimento automotivo, a cautela ao dirigir carregando objetos de valor deve ser redobrada.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“Deve-se ter um grande cuidado para não levar determinados itens dentro do veículo. Algumas pesquisas apontam que, quanto mais objetos de valor estiverem dentro do carro, como cartões de crédito, dinheiro ou joias, maiores são as chances de um motorista reagir a um assalto“, diz.

“Pensando nisso, é importante não carregar itens de valor com uma grande frequência. Uma pequena quantia e um cartão de crédito são suficientes para se manter fora de casa por determinado período.”

As mulheres devem levar em consideração, também, a posição da bolsa dentro de seus carros.

“Escolha um local estratégico, evitando que seja um atrativo para os criminosos. Um assaltante só vai dar início a uma ação se ver algo que lhe interesse. Se esse contato visual não acontecer, o assalto pode ser evitado. A dica, aqui, é colocar a bolsa no porta malas ou abaixo dos bancos”, pontua Juliano.

Para o fundador da Master Cooler, é de suma importância que as mulheres sejam rápidas na hora de entrar e sair de seus carros ao estacionar em vias públicas.

“Ficar parada em frente ao carro para procurar a chave dentro da bolsa é um chamariz para criminosos. Quando uma mulher se direciona ao seu veículo, já deve estar preparada para destrancá-lo, entrar e trancar novamente. Além disso, antes de se aproximar do local de parada, olhe ao seu redor para garantir que não há pessoas com um comportamento suspeito”, alerta.

A última dica parece óbvia, mas merece ser ressaltada: nunca ofereça carona para desconhecidos.

“Isso é fundamental se uma mulher quer viajar em segurança. Mesmo que seja um idoso, outra mulher ou até mesmo crianças, jamais autorize desconhecidos a entrarem no veículo. Se uma motorista realmente acreditar que aquela pessoa está perdida, a melhor decisão é ligar para a polícia e informar esse fato e o local onde o indivíduo está. Garantindo, assim, a própria segurança para o restante da viagem”, relata Juliano.

De acordo com o especialista em arrefecimento automotivo, prever um roubo ou assalto é praticamente impossível, porém, seguindo alguns passos, é possível diminuir as chances de ser a próxima vítima.

“Essas dicas, sem dúvida alguma, garantem mais conforto e segurança para as mulheres que irão viajar durante esse carnaval”, finaliza.