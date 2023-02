Lucas Souza se pronuncia após advogado citar em processo envolvimento de Jojo Todynho com facção criminosa: Em nenhum momento falei

15/02/2023 | 12:10



Polêmica! Mais um capítulo da briga judicial entre Lucas Souza e Jojo Todynho se tornou público após o jornal Metrópoles conseguir acesso a trechos do processo. O veículo noticia que o ex-militar entrou uma ação criminal contra a ex-esposa por ameaça de morte, agressão, calúnia, injúria, difamação à honra e homofobia. Além disso, há uma citação sobre o envolvimento da cantora com um grupo de extermínio do Rio de Janeiro.

Por conta da ligação com a facção criminosa citada pelo advogado Dr. Angelo Carbone no documento, teria sido pedida prisão provisória domiciliar com tornozeleira eletrônica ou medida protetiva contra a artista. Caso seja verdadeira, a acusação pode levar Jojo a ser condenada a mais de dez anos de prisão.

Após a citação no processo circular a web, o ex-militar compartilhou um comunicado nas redes sociais pedindo que ela seja retirada do processo afirmando que nunca acusou a cantora de ter pedido que uma facção criminosa fosse atrás dele.

É fato público e notório que tivemos um relacionamento conjugal e que chegou ao fim. Pois bem, na data de 10 de fevereiro deste ano, a Sra. Jordana fez acusações e ameaças a minha pessoa, razão pela qual passei a temer pela minha integridade física e emocional. Assim, dentro dos limites legais, busquei apoio de um advogado especializado, para que fosse intentada as medidas jurídicas cabíveis, e eu voltasse a me sentir seguro e tivesse preservado meu direito de ir e vir, assegurado constitucionalmente a todo e qualquer cidadão brasileiro. Todavia, é preciso destacar que em nenhum momento falei, mencionei ou mesmo autorizei dito profissional a escrever na petição que a Sra. Jordana alegou que iria mandar uma facção criminosa me pegar. Dito isto, informo que já solicitei ao meu advogado que retire tal expressão do processo. Do mais, sigo firme na tentativa de resguardar meus direitos e me defender, na esfera cabível, de toda e qualquer acusação contra minha pessoa, intentada por quem quer que seja.

Até o momento, Jojo não se pronunciou sobre o assunto.