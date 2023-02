Filha mais velha de Gloria Maria faz homenagem à jornalista: Amor e respeito

15/02/2023 | 12:11



Gloria Maria morreu no dia 2 de fevereiro por metástase do câncer de pulmão que enfrentava há anos, e deixou duas filhas adolescentes. Maria e Laura possuem 15 e 14 anos de idade respectivamente e chegaram a participar do Fantástico para falar sobre o legado da jornalista. Na noite da última terça-feira, dia 14, a mais velha usou as redes sociais para homenagear a mãe.

Em uma publicação no Instagram, Maria exibiu uma série de registros de Gloria Maria e escreveu na legenda:

Amor e Respeito.

As duas irmãs foram adotadas pela jornalista em 2009 após ela passar uma temporada na Bahia.