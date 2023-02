Hotéis em Lisboa – 10 acomodações para curtir a cidade

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



15/02/2023 | 11:55



Além de abrigar pontos turísticos icônicos e restaurantes que preparam receitas inesquecíveis, a capital portuguesa se destaca quando o assunto é infraestrutura hoteleira. Quem viaja ao destino encontra ótimas acomodações, que vão desde as luxuosas até as que valorizam custo-benefício. Neste post, conheça 10 bons hotéis em Lisboa.

Hotéis em Lisboa

Os hotéis em Lisboa recomendados pelo Rota de Férias são:

Altis Belem Hotel & Spa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Altis Hotels (@altishotels)

À beira do Tejo, o Altis Belem Hotel & Spa conquista os visitantes com arquitetura inspirada nas grandes navegações portuguesas. Além de contar com piscinas, spa e rooftop, o complexo abriga um restaurante com estrela Michelin.

—

Hotel Principe Lisboa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miguel Nogueira Antunes (@miguelnogueiraa)

Localizado ao norte de Lisboa, o Hotel Principe Lisboa é um três estrelas com bom custo-benefício. O empreendimento tem acomodações modernas e fica pertinho de atrações como o museu Gulbenkian.

—

Residencial Florescente

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Residencial Florescente (@residencialflorescente)

Indicado para quem procura uma acomodação econômica e bem localizada, o Residencial Florescente está no bairro de Baixa. Ali, os visitantes ficam a poucos passos das atrações do centro de Lisboa.

—

TURIM Boulevard Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Turim Boulevard B Esthetic (@turimboulevardhotelbesthetic)

Piscina, restaurante, bar, terraço e quartos espaçosos são alguns dos principais trunfos do TURIM Boulevard Hotel. O complexo fica a menos de 2 quilômetros da Praça do Comércio.

—

Wine & Books Lisboa Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wine & Books Hotels (@winebookshotels)

A 800 metros do Mosteiro dos Jerônimos, no bairro da Ajuda, o Wine & Books Lisboa Hotel se destaca de longe por conta de sua bela arquitetura. Os visitantes têm acesso a academia, terraço, sauna e restaurante.

—

Sofitel Lisbon Liberdade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofitel Lisbon Liberdade (@sofitellisbon)

O Sofitel Lisbon Liberdade é um hotel de luxo que fica na Avenida da Liberdade. Bem em frente a uma estação de metrô, o complexo exibe decorações modernas e permite explorar delícias da autêntica culinária portuguesa.

—

Hotel Avenida Palace

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Avenida Palace (@hotelavenidapalace)

Baseado em um belíssimo prédio do século 19, o Hotel Avenida Palace oferece quartos confortáveis e com decorações clássicas, com direito a banheiros em mármore. Quem se hospeda por lá tem vista para a Praça dos Restauradores e o Castelo de São Jorge.

—

The Ivens

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Ivens Hotel (@theivenshotel)

Próximo à Praça do Comércio, o The Ivens é um dos hotéis mais sofisticados de Lisboa. É uma boa opção para quem quer se hospedar em um local luxuoso e com gastronomia de primeira.

—

Hotel Real Palacio

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Real Palácio (@hotelrealpalacio)

As acomodações do Hotel Real Palacio são claras, espaçosas e muito confortáveis. O empreendimento também tem atrações como restaurante, bar e Sports Bar, onde é possível degustar inúmeras opções de vinhos portugueses.

—

The One Palácio da Anunciada

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gio Rodrigues (@giorodriguesofficial)

Localizado na região central de Lisboa, o The One Palácio da Anunciada tem uma piscina perfeita para dias de calor. Academia, jardim, sauna e restaurante também ficam à disposição dos viajantes.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece boas opções de hotéis em Lisboa, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.